El concejal de Bragado, disparó duramente contra el ejecutivo municipal por considerar que algunas medidas se toman como “agarradas de los pelos”. Broggi consideró que algunas cuestiones no tienen una lógica aparente, o no son bien explícitas.

“Hace unas semanas el intendente anunció que se colocaron dos arcos para pulverizar y desinfectar los vehículos que ingresan a nuestra ciudad; algo que me pareció una buena medida y que por cierto ya se había hecho en la mayoría de las ciudades de la región”, dijo el edil.

“Sin embargo hace dos o tres días ví que los arcos no tenían agua (al menos el ubicado en acceso Elizondo, y que eso sucedió en casi toda la jornada, es decir, ponemos medidas y se flexibilizan automáticamente”, dijo Broggi.

“Creo que la presión de la gente es grande en algunas cuestiones y la gestión demuestra que no tiene rumbo claro, entonces, hacen, y después no lo pueden sostener”, disparó.

ASISTENCIA A CAMIONEROS EN LA RUTA

“Es sabido que desde nuestro movimiento sindical en todo el país estamos asistiendo en la ruta a los choferes que en los camiones transportan las mercaderías para que no haya desabastecimiento. Algo que la gente en su conjunto agradece y tiene muy en cuenta”, dijo Broggi.

“Hace unos días me llamó la doctora Pussó preocupada por esta cuestión, y hablamos de las medidas que ella creía conveniente que sumemos, y de cómo se realiza esa tarea. Es a distancia, sin casi contacto, el chofer baja el vidrio a la mitad, se acerca la vianda”, dijo el concejal.

“Siempre guardando las medidas que van saliendo en el protocolo y tal cual todos lo sabemos”, expresó.

“Sin embargo al mostrarle mi preocupación porque los arcos no tenían agua, Pussó me dijo que en realidad ella consideraba que eso no servía para nada, y se puso porque la gente insistió”, dijo el concejal.

“Noté que muchos funcionarios se ocuparon en las últimas horas de eso, por lo que me llamó la atención, pero es parte de la situación seguro”, dijo.

SORPRESA Y PREOCUPACIÓN

“Hoy al mediodía un chofer de Bragado que trabaja en un transporte conocido que trae insumos y comisiones a la ciudad, fue llamado por gente del Hospital para comunicarle que debía ponerse en cuarentena, y se comunicó con nosotros porque se sintió muy asombrado por la medida”, dijo el concejal.

“A partir de esto me comuniqué con el intendente, que no estaba en conocimiento del tema, y que me dijo que averiguaría la situación”, manifestó el edil.

“Le dije al intendente que si eso sucede, qué pasaría entonces con todos los camiones que ingresan. Con todos los choferes, que generaríamos desabastecimiento”, explicó.

“En la charla Gatica me dijo que volverían a llamar al chofer para sugerirle tome medidas en cuanto a uso de barbijo y guantes, y que todo volvería atrás…es decir, vamos y venimos, no hay un plan serio, se determina y se desestima después”, expresó.

“Lo digo con mucha preocupación, detrás de ese camión entraron otros, y no a todos se les dijo lo mismo. Por ejemplo, se toma la fiebre, y no a todos, a los que manejan y no a quienes acompañan en el asiento de atrás de los vehículos por ejemplo”, dijo a modo de ejemplo.

SUGERENCIA Y APORTES

“Estamos para sumar, a diario, siempre, ahí es donde nos encontrarán a nosotros. Preguntando, aportando y haciendo…ese será nuestro mayor defecto tal vez, hacemos, no nos quedamos quietos”, dijo el edil.

“El intendente me manifestó que tal vez pensaban a futuro poner una playa de estacionamiento afuera de la ciudad, y que los comerciantes vayan a buscar sus cosas ahí”, dijo.

“A mí me parece que eso sería movilizar muchísima gente y le sugerí que coloque refuerzos en los arcos de desinfección, que provea de barbijos y guantes a quienes no lo tengan y de una desinfección de cabinas también”, dijo Broggi.

“Mi sugerencia es reforzar en esos sectores, dotar de elementos a quienes no los tengan que es cuidarnos nosotros; y si no tiene gente, yo puedo aportar gente para esa logística siempre que ellos aporten los elementos”, dijo el concejal del FRENTE DE TODOS.