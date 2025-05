Paro docente de 24 horas por reclamo salarial en provincia de Buenos Aires

Este martes se lleva a cabo un paro de 24 horas convocado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) en reclamo de una recomposición salarial urgente y mayor celeridad en las negociaciones paritarias.

Eugenia Calderón, representante de FEB en la región, explicó a MAÑANAS EN ORSAI que la medida de fuerza responde a una decisión consensuada en el Congreso Extraordinario de la organización realizado el pasado viernes. “Llevamos la inquietud sobre cada municipio, tomamos la voz de todos los docentes acerca de lo que se quiere en cuanto a la demanda salarial. Se armó un comunicado donde a ninguno le parecía suficiente y eso se replicó en toda la provincia. Fue unánime en la provincia de Buenos Aires”, expresó.

La propuesta salarial del Gobierno provincial fue considerada insuficiente por el sector. “Ellos proponen un 6% en mayo, un 4% en junio y sentarnos a negociar. Pero además, algo que incomoda es que el llamado a paritarias se fue posponiendo y eso generó mucho malestar, porque si no se llega rápido a un acuerdo eso no se cobra, no llega a cargarse”, detalló Calderón.

En un contexto de alta inflación, los docentes bonaerenses advierten que sus salarios continúan perdiendo poder adquisitivo. “Los docentes siempre tuvimos un sueldo por debajo de lo que corresponde”, afirmó la representante de la FEB.

La medida se da en un clima de creciente tensión entre los gremios y el Gobierno de Axel Kicillof, con advertencias sobre nuevas acciones en caso de no obtener respuestas concretas. “Veremos cuál es la adhesión del día de mañana con respecto a futuras medidas”, adelantó Calderón.

Desde la FEB esperan una pronta convocatoria a una nueva reunión paritaria y un ofrecimiento superador que permita recuperar el salario frente a la inflación y garantizar el normal desarrollo del calendario escolar.