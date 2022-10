Patricia Bullrich encabezó una reunión de Juntos por el Cambio en Bragado.

La precandidata a presidenta se reunió con dirigentes nacionales, provinciales y locales en el Aero Club. Criticó la actual situación del gobierno y planteó sus propuestas en caso de ser electa.

En el día de hoy, en el aeroclub se desarrolló una reunión partidaria de Juntos por el Cambio la cual estuvo encabezada por la ex ministra de Seguridad y candidata a Presidente Patricia Bullrich. De la misma participaron dirigentes nacionales, provinciales y regionales. Entre los mismos se encontraban el Diputado Nacional Pablo Torello y los precandidatos a Gobernadores, el senador Joaquín de la Torre y el intendente de Capitán Sarmiento Javier Iguacel. También se encontraban los intendentes Javier Reinoso, Eduardo Campana y Franco Flexas.

De nuestra ciudad se encontraban encabezando la comitiva el intendente Vicente Gatica, la titular de Desarrollo Urbano Ambiental de la Municipalidad, doctora Natalia Gatica, el presidente del Concejo Deliberante Aldo Expósito, junto a los concejales Alexi Camús, Fernando Franzoni, Nicolás Araujo, Mariano Rodríguez, Verónica Tucci y Gladys Belén. También se encontraban la presidenta de la Coalición Cívica la Dra. Carla Bruno y la presidenta de Acción para el Desarrollo Dra. Marita Gelitti.

EL SENTIDO DE LA REUNIÓN

Durante la conferencia de prensa Patricia Bullrich explicó el sentido de la reunión al expresar “Significa que todos, en Juntos por el Cambio, en cada lugar, en cada intendencia, estamos dispuestos a dar una batalla para llegar al gobierno. Aquellos que ya están gobernando, seguir profundizando ya que son gobiernos que le han cambiado la vida a la gente en sus intendencias. Aquellos que están trabajando en la provincia de Buenos Aires, que es el motor del país y recuperar la nación para lograr un cambio”.

Agregó: “Hoy la gente está viviendo muy mal, angustiada profundamente y existencialmente. Chicos que se quieren ir. En consecuencia, la unidad de todos, es un llamado muy fuerte a la población a que nos unamos. Que nuestro proyecto sea firme, concreto y valiente para cambiar la Argentina, La Provincia de Buenos Aires y seguir cambiando las intendencias que estamos gobernando y ganar otras”.

LAS DEFINICIONES FRENTE A LA AUSENCIA DE DIRIGENTES

Al consultarla respecto a como se define, teniendo en cuenta que de la reunión no estaban participando los dirigentes del radicalismo local, Bullrich contestó “Esta es una reunión que salió informal. Igual está Franco Flexas que es radical, hay de todo y no estamos haciendo una reunión específica de Bragado. Si falta alguno lo veremos en otra oportunidad. El objetivo de todos es la unidad. Todos sabemos que tenemos que cuidar nuestra casa común que es Juntos por el Cambio, para la gente”.

Ante la pregunta sobre si intentan que no se suspendan las PASO, Bullrich expresó: “Preferimos, por un tema institucional y porque pensamos porque lo hace el gobierno. Lo hace por el interés de la gente o para mantener el poder. Ya lo cambiaron en San Juan, en San Luís, en Salta. Alguien cree que lo hacen porque quieren más transparencia institucional, o lo están haciendo para mantener y capturar el poder. Lo que discutimos acá son modelos institucionales. Nuestro modelo que es mucho más institucional y republicano, y un modelo que acomoda la ley a sus necesidades. Por eso no discutimos las PASO, discutimos algo más profundo que es como se cuidan las instituciones en el país”.

EN BUSCA DE UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA GOBERNAR

Al plantearle que el PRO ya tuvo una oportunidad de gobierno y que le hace creer que a la gente vea algo distinto en el 2023, Patricia Bullrich expresó “Hay muchas cosas que se rescatan de nuestro gobierno. Otras que demuestran que el actual gobierno es un proyecto totalmente agotado. Nuestro rumbo era adecuado, con muchos problemas de gobernabilidad que vamos a corregir. Así es la vida de las coaliciones, las coaliciones tienen problemas, los entienden, los corrigen para que la gente los vuelva a elegir. Nosotros nos hemos mirado mucho hacia adentro y hemos trabajado mucho sobre los problemas que tuvimos. Sabemos que tenemos que actuar con rapidez, que tenemos que hacer cambios más consistentes y que hay que mantenerlos. Sabemos que tenemos que hacer un gobierno mucho más de coalición. No que gobierne uno y el otro mire por la ventana. Todos tenemos que estar dentro dl gobierno. Hemos aprendido”.

Agregó: “Por otro lado, así son los sistemas políticos en todo el mundo. Donde hay dos grandes coaliciones, como en nuestro país, cuando una gobierna mal como está pasando ahora, la otra se prepara como alternativa. Además, estuvimos juntos y ganamos las elecciones del 2021 y estamos juntos. Tenemos un proyecto que lleva al país a la producción y la educación. No lleva al país a la degradación como esté sucediendo ahora”.

EL ANALISIS SOBRE LOS HECHOS EN VILLA MAZCARDI

Consultada sobre los hechos de público conocimiento en Villa Mascardi, Patricia Bullrich expresó “Es terrible porque es una zona donde ni la constitución, ni la ley rigen. Se ha dado un paso que ha generado problemas en el mismo gobierno. Es un paso pequeño porque no todos los líderes fueron apresados. No se si es un paso con aviso o no, pero es un paso y lo vamos a aceptar”.

LAS PRIMERAS MEDIDAS

Consultada sobre cuales serían las primeras medidas a implementar en su gobierno, Bullrich manifestó “Lo primero que tenemos que hacer es la estabilización de la economía con un programa muy consistente, en no emitir, en tener una buena ley del Banco Central, en generar una estabilización que nos permita bajar la inflación. No se puede vivir con 100% de inflación, es una perdida permanente de poder adquisitivo, de aumento de la pobreza. La estabilización es lo primero. Le vamos a dar a la educación una importancia enorme. La educación es lo que nos va a permitir trabajar seriamente sobre el futuro de la Argentina”.

Agregó “Tenemos que reconvertir la peor política social que ha tenido la Argentina, que ha aplastado a la gente. El cambio de los planes sociales, por sistemas de seguros de desempleos, donde la variable sea el trabajo, la habilidad de las personas para poder trabajar, esa es la enseñanza que la gente tiene que tener”.

Finalmente afirmó: “Nosotros lo probamos en nuestro gobierno y fue una charla que tuvimos con Franco sobre la importancia de pensar en un servicio cívico y que llevamos adelante y fue muy importante”. En cuatro meses los jóvenes salían preparados mentalmente, no solamente con un oficio, sino mentalmente para trabajar. Le cambiaba el medio ambiente social donde vivían y estaban dispuestos. Utilizar las herramientas que tiene la Argentina, las universidades, las fuerzas de seguridad, el ejército, las escuelas técnicas, todo para formar a aquellos que han quedado fuera del mercado laboral, que están con un plan y que ese plan los hunde más en la pobreza”.