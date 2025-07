Preocupación en el Consejo Escolar por el recorte del Fondo Compensador y problemas de transporte

La consejera escolar Betina Menéndez, del bloque Juntos en Bragado, expresó su preocupación por la fuerte caída en las transferencias del Fondo Compensador, un recurso provincial destinado al mantenimiento diario de las escuelas bonaerenses.

Según detalló en MAÑANAS EN ORSAI, en mayo los fondos se redujeron un 50% y en junio llegaron apenas al 15% de lo habitual, pasando de recibir cerca de 19 millones mensuales a solo 2,5 millones. “Esto nos obliga a atender únicamente emergencias en los edificios escolares”, señaló Menéndez.

La situación fue planteada por consejeros de la oposición en una reunión reciente en La Plata. Desde la provincia atribuyen el recorte a cambios en la recaudación de ARBA y a modificaciones tributarias nacionales, aunque no ofrecieron explicaciones concretas ni alternativas para compensar los fondos perdidos.

Por otro lado, Menéndez también informó sobre las dificultades para garantizar el servicio de transporte escolar. De los 13 recorridos solicitados este año, solo 4 pudieron cubrirse debido a que los transportistas no aceptan los valores propuestos por la provincia. Actualmente, 48 estudiantes de zonas rurales no pueden asistir regularmente a clases.

“Es muy preocupante. Estamos hablando de niños que no tienen acceso a internet y no pueden continuar sus estudios por medios virtuales”, advirtió. Además, pidió una reunión con el intendente para explorar posibles soluciones, aunque hasta el momento no hubo respuesta.