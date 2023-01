Productores agroecológicos realizan donación de alimentos a instituciones sociales

Es como contraparte de la ayuda recibida por el programa de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia. Implicó la articulación entre el INTA Bragado, las facilitadoras en agroecología del MDA y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la municipalidad.

Días atrás, productores locales agroecológicos de harinas y verduras hicieron entrega de una donación de alimentos a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la municipalidad de Bragado, con el propósito de contribuir al abastecimiento de los hogares convivenciales y de tercera edad.

Se trata de cinco productores de nuestra localidad que recibieron un financiamiento no reintegrable en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, destinado a mejorar las capacidades productivas de sus unidades. Los cinco proyectos fueron formulados, presentados y gestionados con el acompañamiento de la Agencia de extensión rural INTA Bragado y de las facilitadoras en agroecología del MDA.

Paula Yacovino, integrante de la Agencia de extensión rural INTA Bragado explicó “Estamos cerrando un ciclo de proyectos que presentamos el año pasado en el Ministerio de Desarrollo Agrario en el área de Agricultura Familiar. Fueron cinco proyectos, de unidades productivas de Bragado, tres de unidades productivas hortícolas, uno de harinas y otro de apicultura, que lanzó el Ministerio de Desarrollo Agrario y que fueron aprobados. Son subsidios que permiten mejorar las condiciones de producción de los productores y productoras.”.

Agregó: “Una de las cosas que se solicitaban como marco de esos proyectos, es una donación, una especie de contraparte a instituciones sociales y comunitarias de Bragado. Así que, el año pasado en abril, nos pusimos en contacto con Laura Benalal para organizar a las instituciones locales que podíamos hacer las donaciones. Recién a fines del año pasado, se aprobaron estos proyectos, así que arrancamos el año organizando las donaciones a las instituciones”.

Por su parte, la secretaria Laura Benalal manifestó “Estamos sumamente contentos y principalmente agradecidos con Paula y con los productores que nos acaban de hacer la primera entrega de los productos. Estos productos van a ir destinados tanto a las instituciones de niñez, como a las instituciones que tenemos de personas mayores”.

Benalal informó entonces “Las entregas van a ser mensuales, las acabamos de acordar y obviamente va a quedar todo registrado para que ellos puedan acreditar que han cumplido con el programa al cual se han adherido. La verdad que estamos sumamente agradecidos con Paulo por habernos elegido para ser destinatarios de estos productos que, la verdad, tiene una pinta bárbara. Muchas gracias”.

Daniel Alonso, uno d los productores que participó de estas entregas expresó “Hoy acá están los compañeros productores, quienes han traído verduras y nosotros particularmente harina. Nosotros somos productores de Harina La Permanencia. Quiero aclarar que somos todos agroecológicos y todos certificados en el Ministerio en el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia. Es este organismo el que nos certifica como productores agroecológicos, por eso tenemos acceso a estos beneficios. La idea es colaborar con las entidades de bien público del partido de Bragado y por eso estamos hoy haciendo esta donación”.

También la productora “Chachi” Montiel se refirió al desarrollo de estos productos agroecológicos expresando “Es importante destacar estos productos agroecológicos. Es de destacar el agradecimiento que tenemos no con el Ministerio de Desarrollo Agrario. Venimos trabajando muy bien, estamos recibiendo mucho apoyo. Se inició con el certificado de los productores como agroecológicos, pero eso nos abrió las puertas a un montón de programas más que tiene el Ministerio. Este es muy importante, porque es un aporte no reintegrable que nos permitió a los diferentes productores mejoran en cuanto a riego, a infraestructura, maquinaria… así que sí felices por el apoyo y estaba bueno que como contrapartida, teníamos que hacer esta donación y nos pusimos rápidamente todos de acuerdo. No dudamos que estas instituciones son merecedoras y lo van a aprovechar”.

Los proyectos aprobados y que formaron parte de esta entrega fueron:

– Abastecimiento local de alimentos para Bragado: frutas y hortalizas agroecológicas de Cultivos. Productora: Carolina Ramos.

– Abastecimiento local de alimentos para Bragado: Hortalizas Agroecológicas El Jahuel. Productor: Albano Andurell.

– Abastecimiento de alimentos para Bragado: Harinas La Permanencia. Productor: Daniel Alonso.

– Abastecimiento local de alimentos para Bragado: Miel Reina de Macedonia. Productor: Tomás Roldan.

– Abastecimiento local de alimentos para Bragado: Hortalizas de Hernan Garat. Productor: Hernán Garat