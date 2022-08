Roberto Dematteis Ciudadano Ilustre

El Concejo Deliberante, fue el ámbito donde se realizó anoche el homenaje a Roberto Dematteis y la entrega de su nombramiento como “Ciudadano Ilustre del Partido de Bragado”. En el recinto se vivía un clima diferente a otras sesiones y es que pocas veces puede observarse un tema de tratamiento en la agenda del cuerpo que genere tanto consenso, como sentimientos a la vez.

Pasadas las 19:30hs. llegaría Roberto al Concejo Deliberante, rodeado por su familia y afectos; saludando a cada uno de los presentes e intercambiando cordiales palabras con cada concejal, al tiempo que deslizaba sus preocupaciones sociales en cada charla, reafirmado aquellas cualidades que lo hacen portador del mayor honor que puede entregar la comunidad de Bragado a uno de nuestros vecinos.

La V Sesión Ordinaria inició con las palabras del presidente del cuerpo, el Dr. Aldo Expósito (tantas veces mencionado por Roberto en sus crónicas deportivas relatando la Doble Bragado), quien recordaba a los presentes la razón del primer punto, el tratamiento del Decreto 2382/22 “Declarar Ciudadano Ilustre a Roberto Dematteis”, tema que fuera aprobado en la sesión anterior y a la cual Roberto no había asistido para no condicionar las palabras de los concejales.

Fueron varios los ediles que durante el tratamiento del homenaje hicieron uso de la palabra, entre quienes se encontraban Lilián Labaqui (autora del proyecto), Alexis Camús, Jorge Fernández, Daniel Disanti, Viviana Morossini y Guillermina Lhospice. En líneas generales todos destacaron su hombría de bien, su carácter solidario, su compromiso social y periodístico, su aporte a la comunidad, como así también como había podido transmitir todos sus valores a su familia. En próximas ediciones profundizaremos sobre estos conceptos, pero es de destacar que una frase fue coincidencia en todos, “un hombre que hacía falta en Bragado y debe ser modelo a seguir”.

CONCEPTOS DE ROBERTO DEMATTEIS

Roberto junto a su familia y afectos

Roberto Dematteis inició sus palabras de agradecimiento expresando “…No queda más que agradecer al Concejo y a todos sus integrantes. Este lugar fue el ámbito donde durante mucho tiempo desarrollé mis humildes crónicas de La Voz. Dejen que diga que esta distinción me parece exagerada. Durante días pensé no aceptar. Hay muchas personas que pasan por la vida haciendo cosas positivas. Tal vez es bueno imaginar que debo compartir esta mención con los realmente merecedores”.

Seguidamente giró la atención de su discurso hacia sus afectos cuando afirmó “La familia que me ayuda y acompaña, ha sido destinataria de este deseo de hacer algo con estas menciones solidarias. Sin embargo, no ha sido suficiente, apenas una llovizna en el mar. La Voz que me permitió jugar al periodismo, está entre mis afectos. Le pido que La Calle siga saliendo más allá de toda contingencia, pues ha sido mi confesionario. A todos mis seres queridos, para los que están y para os que miran desde las estrellas, vuela mi pensamiento en este momento. Gracias por todo”.

ENTREGA DE LA MENSION

Dematteis junto a sus compañeros de La Voz

Tras las palabras de Roberto, un fuerte aplauso colmó el recinto y por un momento representó el abrazo que toda la comunidad le dio a este “Flaco” Dematteis. Junto a su familia recibió la copia del Decreto de mano de las concejales Lilián Labaqui y María Del Carmen Pan Rivas. Posteriormente el presidente del Concejo Deliberante, Aldo Expósito hizo entrega de la plaqueta alusiva.

Roberto se retiró del recinto saludando a cada uno de los presentes. Quizás sean las palabras de Aldo Expósito dijo una vez retirado Roberto y buscando dar continuidad a la sesión las que sirvan para cerrar esta crónica: “Pocas veces hemos vivido un momento tan emotivo como este, en este cuerpo”.