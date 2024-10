Desde este miércoles 30 hasta el 29 de noviembre inclusive, los interesados podrán anotarse a través del formulario virtual o en la Dirección de Juventudes del municipio.

La Dirección de Juventudes del municipio anunció que a partir de este miércoles 30 de octubre se abre la inscripción para las becas residenciales universitarias.

Actualmente, la Municipalidad cuenta con seis residencias estudiantiles en cuatro ciudades universitarias: 2 en La Plata; 2 en Junín; 1 en Chivilcoy; y 1 en Capital Federal. Hay más de 60 estudiantes residiendo en las distintas casas y cursando sus carreras. El plazo para inscribirse finaliza el 29 de noviembre.

«Se trata de una política pública municipal destinada a generar oportunidades a los jóvenes para acceder a la educación superior», expresó Tomás Guidolín, director de Juventudes del municipio.

Inscripción

La inscripción será de manera virtual, a través del formulario web disponible en las redes de la Municipalidad (Facebook) y la Dirección de Juventudes (Instagram: @juventudesbragado).

Los interesados también pueden acercarse a la sede de la Dirección de Juventudes, en calle Italia 169.

Una vez inscriptos, entrevistas presenciales y luego evaluación socioeconómica para definir las vacantes.

Requisitos:

-Tener hasta 25 años.

-Que el grupo familiar no tenga ingresos que superen cuatro (4) salarios mínimos, vitales y móviles.

-Tener domicilio de residencia durante los últimos tres (3) años, al momento de la solicitud, en el Partido de Bragado.

-No contar con carrera terciaria o universitaria finalizada, ni haber cambiado de carrera en más de una (1) oportunidad. No será considerada como carrera finalizada aquellas que impliquen la continuidad en un grado superior de la misma rama.

-En el caso de estudiantes que se encuentren cursando una carrera universitaria y/o terciaria, acreditar el certificado analítico actualizado emitido por la institución correspondiente.

-Presentar en tiempo y forma, según las convocatorias, la documentación que establece el artículo 7°.

-No poseer antecedentes penales.