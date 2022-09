Se desarrolló el “6° Encuentro Nacional de Chevrolet”

Tal como estuvo previsto este fin de semana tuvo lugar el “6° Encuentro Nacional de Chevrolet”, el cual además de congregar un gran número de autos y aficionados amantes de la marca, contó con la presencia de dos grandes corredores Luis “patita” Minervino y Emmanuel Pérez Bravo.

La actividad se desarrolló durante el sábado y domingo con diversas actividades, como el patio cerrado que funcionó en la Pista de Salud los dos días, la caravana que se realizó el sábado por la tarde por las calles de la ciudad o la cena de camaradería en el salón parroquial, la cual fue un éxito.

El punto cúlmine se pudo disfrutar el sábado por la tarde, durante la realización de la caravana por las calles de nuestra ciudad. Allí pudo verse diversos modelos de Chevrolet, desde el tradicional “Chevy” (el cual predominaba entre los vehículos presentes), las minivan, casas rodantes, o autos preparados para competición; un deleite para los amantes de los motores.

Al llegar al palacio municipal, los participantes fueron recibidos por las autoridades municipales, encabezadas por Vicente Di Giorgio, director de Relaciones Institucionales, quien disculpó la ausencia del Intendente Gatica y manifestó: “Es un orgullo para Bragado poder recibir este 6° encuentro de la marca Chevrolet. Acá con el amigo Guillermo, quien ha estado trabajando estos meses junto a su comisión Iribarren”.

Agregó “A llegado el día y es espectacular lo que hemos estado viviendo. Hoy Bragado se encuentra con una fiesta motor, tanto en la pista de karting que se encuentra con casi 400 karting; como aquí que vemos el rugir de los seis cilindros de Chevrolet. Esto nos hace acordar a los viejos tiempos, a los que somos más grandes aquellos Triángulos del Oeste y aquellos parques cerrados y veíamos a los distintos autos y nos conmovíamos con ver estas máquinas. Bienvenidos a todos y a disfrutar de esta doble jornada”.

Posteriormente hizo uso de la palabra Guillermo Iribarren presidente del Club Chevrolet Bragado, quien tras darle la bienvenida a todos expresó “Estamos contentos de recibir tanta cantidad de autos, sobrepasó nuestras expectativas. Nunca vino tanta cantidad de autos un día sábado así que le estamos muy agradecidos a todos porque es una situación difícil para viajar e hicieron el esfuerzo para estar en Bragado este fin de semana”.

Iribarren también tuvo palabras de reconocimiento para “Dotito” Gianandrea, a quien fue dedicado este encuentro. Gianandrea fuese integrante de la agrupación de Chevrolet Bragado y hace poco falleciera, pero su legado continúa en el club con la presencia de su mujer y su hija.

RECONOCIMIENTO A PATITA MINERVINO

Seguidamente se le efectuó un reconocimiento al corredor Luís “Patita” Minervino, a quien se le entregó una placa. Tras esta Minervino se dirigió a los presentes diciendo “Primero agradecer a toda la gente del encuentro de Chevrolet, a las autoridades municipales, a todos. La verdad que tengo gran aprecio por Bragado, fue mi inicio en el karting allá en el año 77. Muchos amigos, gente que hemos competido juntos y otros que se han ido. Hoy he pasado un día bárbaro, desde la mañana e estado acá y he tenido un almuerzo en Mechita. Se los agradezco de corazón y me ha venido bárbaro estar con todos los amigos de Chevrolet. Es una pasión muy grande y a Chevrolet lo llevo en el corazón, lo admiro y lo quiero y siempre he tenido el apoyo de toda su hinchada. Nuevamente gracias a todo Bragado”.