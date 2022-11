Se desarrolló la Expovinos 2022

Dos noches del disfrute del consumo gourmet y buen vino. El consumo responsable de alcohol marcó esta XV edición.

Durante el fin de semana, se desarrolló en el Centro Cultural Florencio Constantino, la muestra de vinos pionera en el interior del país que se convirtió en un evento de alcance regional, la Expovinos Bragado 2022 que alcanzó su XV edición. Durante dos días, el evento se convirtió una propuesta turística y enogastronómica regresando tras dos años de ausencia por la pandemia.

La Expovinos con el paso de los años ha sabido consolidarse en la agenda de propuestas de eventos que ofrece el partido de Bragado, desde aquella primera edición realizada en el año 2005 nacida de una idea de Vinoteca La Bodega y Club La Bodega. Esta edición estuvo a la altura de su historio, presentando una gran variedad de vinos, espumantes y productos gourmet y reserva espacios a emprendedores locales (quesos, encurtidos, frutos secos, infusiones, dulces, aceites y bebidas). Como siempre contó con su espacio de alta gama, reservado a las etiquetas premium de las bodegas expositoras.

Nuevamente, como en otras realizaciones, parte de la recaudación del evento será donado a los Bomberos Voluntarios de Bragado, al tiempo que los organizadores del evento marcaron su compromiso con el consumo responsable de alcohol sosteniendo la campaña de concientización “Beber con estilo”, que promueve la cultura de la responsabilidad y moderación al beber, fomentando el disfrute de un consumo responsable.

CONCEPTOS DE LA DIRECTORA DE CULTURA EN LA INAUGURACION

Malena Católica, Directora de Cultura dejó el saludo institucional en nombre de la Municipalidad de Bragado y los invitó a disfrutar del evento, el Centro Cultural y de nuestra ciudad. Expresó también que hayan disfrutado de unas de las propuestas ofrecidas para el evento por parte de su área como fue la actuación de la banda municipal Enrique P. Maroni. “Consuman con responsabilidad y vuelvan a su casa caminando”, finalizó la funcionaria sus palabras.

PALABRAS DE SERGIO CERRO PARA LA INAUGURACION DE LA EXPOVINOS

Por su parte Sergio Cerro inició sus palabras agradeciendo al Intendente, al Director de Relaciones Institucionales Vicente Di Giorgio y a la Directora de Cultura Malena Católica por “cedernos este lugar que es magnífico y que le va hacer muy bien al evento, tanto como el Palacio Municipal, donde lo hicimos durante tantos años”, expresó el creador de la Expo Vinos.

Cerro continuó sus palabras expresando “Realmente estamos muy contentos de haber vuelto después de la pandemia y que hoy nos encuentre alrededor de una copa de vino. Para nosotros hacer este evento y su edición número 15, decíamos que los proyectos son como hijos, haberlo pensado, haberlo hecho y verlo crecer durante todo este tiempo y llegar a los 15 nos llena de desafíos y compromisos. Creo que es un evento que convoca a mucha gente de otras ciudades y provincias, que se haya convertido en una propuesta turística, nos llena de orgullo y nos compromete a pensar en más”.

Agregó “Todos los años tratamos de levantar la vara en cuanto a la calidad del evento y hoy en la 15° edición, pensamos que vamos hacer de acá, en adelante. Después de estos 15 años hay que replantearse un montón de cosas, el compromiso está asumido para que cada cosa que hagamos sea de calidad. Me encanta ver que volvemos, que la gente esté contenta, me encanta ver que todos estemos con una copa de vino. Pero también me encanta saber que todos podamos hacerlo responsablemente”.

Fue entonces cuando Cerro enfatizó “Tenemos que aprender a tomar. Tenemos que ser responsable de nuestras acciones. Tenemos también que aprender que no es solamente el alcohol, sino que todas las acciones que hagamos en nuestra vida también tienen que ser responsables. Los que andan en moto que sean responsables y usen casco. Los que conduzcan que no tomen alcohol y si toman alcohol, nos vamos caminando. Lo más importante es entender que, podemos tomar tranquilamente una copa de vino, siempre y cuando tomemos mucho líquido si alcohol, mucha agua y comer algo”.

Para finalizar Cerro expresó “Nos comprometemos a que todos estos eventos sean de calidad y pedirles a todos que se cuiden. Que cuando salgamos seamos responsables y vamos a poder seguir haciendo muchos eventos de este tipo”. Agradeció a todos los expositores “ustedes son quienes hacen el evento”, les dijo. También agradeció a los promotores, al equipo de Vinoteca La Bodega, a su familia. “Realmente nos pone contento que todos nos den una mano para poder hacerlo”. Tras esto fueron alzadas las copas para dar paso así a la inauguración formal de la Expo Vinos 2.022.