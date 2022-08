Se desarrolló la Feria de Ciencia Arte y Tecnología

Alumnos de nivel inicial, primario, secundario y de las áreas de especia y educación física se presentaron en la Escuela de Comercio para exponer sus proyectos.

En el día de ayer se realizó en nuestra ciudad la Feria Distrital de Ciencia, Arte y Tecnología, la cual tuvo su desarrollo en la Escuela Secundaria N° 3 (Comercial), la cual nucleó proyectos de investigación de los niveles inicial, primario y secundario, como así también de las modalidades de educación especial y educación física. Presidido por autoridades de educación, el Consejo Escolar y el Consejo Deliberante, el acto inaugural de la feria se realizó en horas de la mañana y la muestra permaneció abierta al público durante el turno de mañana y tarde.

Gabriela Morossini Inspectora de Educación de nivel de Secundaria y Referente Distrital de Ferias de Ciencias expresó “A minutos de haber inaugurado la feria estamos muy contentos porque fueron presentados 48 proyectos de investigación de distintos niveles educativos… Se encuentra con nosotros la directora que, amablemente, a puesta la escuela para la realización de la feria y nos acompaña Marcos Santa Rosa quien es el referente regional de ferias”.

Morossini agradeció a todos los miembros de la comisión al decir “lideraron esfuerzos para que este encuentro hoy salga bien, pero también formando a evaluadores, que son docentes que van pasando por cada stand con determinados objetivos y criterios, realizan evaluaciones de acuerdo al área disciplinar al que pertenece el proyecto. También mencionar que las medallas para la premiación, se diseñaron desde la comisión y en el diseño estuvo el profesor Pablo Marquez. También a las encargadas de medios tecnológicos de la Escuela 3, Irma Aime y de la Escuela Normal que es Verónica Colombo. Por supuesto a los equipos directivos de las escuelas y a la profesora Claudia Albertino que es la directora institucional de Normal quien es la coordinadora de los evaluadores. Esto demuestra que esto es un trabajo en conjunto”.

Patricia Barrios directora de la Escuela Comercial, se manifestó sobre la concreción de la actividad en su establecimiento afirmando “… estamos felices de recibirlos y estimular todo esto que es, nada más y nada menos que la investigación. El trabajo que realizan los alumnos, el aprendizaje y el entusiasmo que al pasar por los stands se ve en los alumnos, como así también la preparación y los docentes que los orientan, nos pone feliz. Feliz que en esta escuela tan hermosa podamos recibir al resto de las escuelas”.

PALABRAS DEL REFERENTE REGIONAL DE FERIAS DE CIENCIAS

Marco Santa Rosa referente Regional de Ferias de Ciencias se expresó sobre esta realización diciendo “… Lo interesante de estas ferias es ver el interjuego de relaciones, de trabajo entre docentes y alumnos con la comunidad. Por eso es un momento de regocijo de felicidad, donde los chicos exponen gran parte del trabajo que han realizado a lo largo del año. Las actividades científicas, tecnológicas y educativas, es un plan que forma parte de políticas socioeducativas y en ese contexto una de las misiones que tiene es como fortalecer y fomentar el trabajo áulico y el interjuego de ese trabajo, con el abordaje de los diseños curriculares vigentes en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires”.

Agregó: “Pero al mismo tiempo, poder fortalecer la idea que el trabajo es mancomunado, es en conjunto, es en equipo y que de ahí salen las verdaderas resoluciones de los trabajos finales. Hoy la ciencia hace mucho tiempo que es así, no se trabaja encerrado en forma personal, se trabaja en equipo. Lo que intenta Feria de Ciencia es emular ese trabajo en las aulas”.

Sobre cada una de estas realizaciones Santa Rosa comentó “Siempre es motivo de alegría, de aprendizaje para encontrarse entre compañeros y docentes y aprender en comunidad y en conjunto. Estamos muy contentos de poder estar en la feria de Bragado. Agradecemos el trabajo conjunto de la comisión organizadora a cargo de la inspectora, agradecemos la bienvenida de la directora y muy felices de poder estar con la comunidad educativa de Bragado”.

En relación al trabajo realizado expresó “Este es un trabajo que se viene haciendo durante muchas semanas, el cual se hace en todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires. Por eso es necesario tener el compromiso férreo de las personas encargadas en cada feria distrital, con docentes y directivos, para que esto se lleve adelante. Cuando hablaba con la Inspectora Jefe Distrital (Ana Aguilar) me decía que cuando se decide hacer la feria acá (en la escuela de Comercio) y la comisión no costó tanto organizarlo, por supuesto que es un trabajo que hay que fortalecerlo constantemente, pero justamente eso tiene que ver con el compromiso que se ve en el distrito. Se nota que no es algo improvisado para el momento, sino que se viene trabajando desde el inicio del año. Creo que esto lo ratifica”.