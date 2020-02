Sergio Broggi habló de varios temas de actualidad. Elección de delegados, fondo educativo, salud y señalética para la ciudad.

El concejal compartió una charla en la que puntualizó sobre algunos temas actuales que le preocupan y sobre los que ha estado ocupado.

El edil expresó que “hoy es una costumbre instalada por el gobierno de Vicente Gatica, y es que ante cada cosa que no es resuelta, la culpa es de la provincia o la nación, como si ellos hubieran venido de un repollo, o caído del cielo hace dos meses”.

“El Estado es una continuidad, eso siempre es lo que hemos considerado, y ellos, justamente, son quienes vienen gobernando en Bragado desde hace 4 años…es decir lo que no se concretó, es su responsabilidad”, disparó el edil.

“Sin embargo nos toman por tontos, y en notas periodísticas se justifican echando culpas de lo que no pueden resolver, lo cual no es así”, expresó el edil.

SALUD

Con relación a temas tan importantes como la salud, el edil dijo: “es de suma preocupación lo que sucede en el Hospital, la situación que lleva a restricción de servicios, falta de prestaciones, etc”, dijo.

“Hace unos 15 días hablé con la doctora Pussó en forma telefónica para manifestarle mi preocupación sobre temas como el coronavirus y el dengue. Realmente no noté predisposición, ya que nunca concretó una reunión entre nosotros, y desestimó mi idea de conocer desde el municipio un mapa de quienes habrían viajado a China en los últimos meses, como medida de prevención”, dijo el edil.

“Con relación al dengue y la campaña que se lanzó desde Nación y provincia, le expresé mi preocupación por las piletas en abandono en la laguna, y la funcionaria, me dijo desconocer el tema”, dijo Broggi.

“Hoy, sin embargo, corren detrás del problema. Tenemos un caso posible de dengue (aunque no confirmado) y por lo que he leído la doctora realizó averiguaciones sobre quiénes volvieron de China y cuándo, lo cual me asombra”, manifestó el concejal.

EDUCACIÓN

“He mantenido reuniones con autoridades en el ministerio de educación de la provincia, y no me consta que no esté ingresando a Bragado el FONDO EDUCATIVO, tal cual lo manifiesta la titular del Consejo Escolar”, dijo Broggi.

“Según pude saber, el Fondo ingresa junto a la Coparticipación en forma de goteo, y ésta, aunque lenta, está ingresando a Bragado, es decir que es importante no faltar a la verdad, porque todo se sabe, sobre todo con relación a números que ingresan a la ciudad”, sentenció el edil.

DELEGADOS EN LOS CUARTELES

“Recorrí algunos de los cuarteles en Bragado por temas puntuales , advertido por vecinos de problemáticas en algunos casos, y en otros por reuniones a las que fui invitado. Los vecinos me han manifestado algunas inquietudes en relación a la elección de delegados que tengo entendido será en un tiempo”, dijo el edil.

“Es importante que en cada localidad los vecinos elijan, y si hay disconformidad puedan con su voto optar, eso es democrático, y en algunos cuarteles es una inquietud esa elección”, concluyó Broggi.