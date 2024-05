Senga Destaca el Trabajo en las Localidades Rurales y Defiende a los Metalúrgicos

En una entrevista exclusiva, Rubén Senga, Director de Relaciones Institucionales de Bragado, compartió detalles sobre las gestiones municipales en las localidades rurales y abordó la situación actual de los trabajadores metalúrgicos nucleados en la UOM, quienes enfrentan desafíos en las negociaciones paritarias.

Días atrás se llevó a cabo una reunión entre los representantes de las delegaciones de las localidades rurales del Partido de Bragado, junto al Secretario de Gobierno, José Luis Quarleri, y las diferentes áreas de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Localidades Rurales, encabezadas por Alexis Camus. El objetivo fue evaluar el trabajo realizado desde el inicio de la gestión. Dialogamos con Rubén Senga, Director de Relaciones Institucionales, sobre las conclusiones de este encuentro y la situación de los trabajadores metalúrgicos, a quienes también representa como sindicalista.

Reuniones Semanales para Fortalecer la Gestión

Senga destacó la importancia de las reuniones semanales con los delegados de las localidades rurales. “La realidad es que nosotros venimos haciendo reuniones con los delegados semanalmente con el Secretario Alexis Camus. Es algo nuevo para mí, es mi primer año de gestión, la verdad que estoy aprendiendo mucho gracias a Alexis que me da la libertad y la confianza para que me desarrolle tranquilamente», explicó Senga.

Agregó que estas reuniones, que se realizan todos los miércoles, permiten a los delegados tener un diálogo directo con los secretarios del ejecutivo, facilitando así la resolución de inquietudes y mejorando la gestión conjunta. «Los delegados van con las carpetas, se sacan todas las cosas que tienen, la verdad que sirve muchísimo para el trabajo en conjunto y para la gestión», afirmó.

Atendiendo las Necesidades de las Localidades Rurales

Consultado sobre las principales necesidades de los habitantes del interior del partido, Senga mencionó que cada localidad tiene su propia impronta e importancia. “Trabajamos todos para la misma gestión, pero se ayudan muchísimo entre los delegados, es lo que veo yo, el compañerismo que hay», destacó.

En cuanto a la equidad en el trato de las localidades, Senga afirmó: “El compromiso que asumió esta gestión ni bien asumió, es la equidad con los cuarteles y se está notando eso. Tratamos de lograr la equidad para todos, tanto para Bragado como para los cuarteles, para todo igual”.

Situación de los Trabajadores Metalúrgicos de la UOM

Además de su función institucional en la Municipalidad de Bragado, Rubén Senga representa a los trabajadores nucleados en la UOM. Senga explicó que la audiencia que iba a realizarse el 23 de mayo se reprogramó debido a un plebiscito de la UOM. “La consulta que se desarrolló en todas las seccionales del país tenía como propósito el de preguntarle a los trabajadores si aceptaban la oferta de la cámara. A nivel nacional ganó el no, se rechazó lo que quedaban las cámaras, así que ahora vamos a una audiencia el día miércoles, que esto no es nada fácil”, detalló.

Senga añadió que, aunque en Bragado la mayoría de los trabajadores aceptaron la oferta, a nivel nacional se rechazó, lo que podría llevar a medidas de fuerza si no se llega a un acuerdo en la próxima audiencia. “Nosotros estamos expectantes de lo que va a pasar en esta segunda audiencia y también estamos programando algo porque creemos, confiamos y no vamos a dar el brazo a torcer. Son 100 compañeros que les están sacando un porcentaje de plata que nosotros no queremos que se lo saquen”, enfatizó.

Finalmente, Senga subrayó: “Podemos hacer cualquier cosa, estuvimos abiertos al diálogo, lo que no podemos permitir y mucho menos en este momento, es que se le toque el bolsillo a un compañero”.

Con su doble rol, Rubén Senga sigue comprometido tanto con la mejora de las localidades rurales de Bragado como con la defensa de los derechos de los trabajadores metalúrgicos, enfrentando los desafíos de cada ámbito con dedicación y firmeza.