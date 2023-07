Sergio Barenghi: “Creo que este es un momento en el que la comunidad necesita un cambio”.

El precandidato a intendente por Unión por la Patria analizó el actual contexto social, político y electoral de la ciudad. Habló de una gestión del actual intendente agotada y presentó su mirada sobre varios ejes de trabajo para la ciudad.

La carrera hacia las PASO ha iniciado y los precandidatos a Intendente se encuentran realizando la exposición de sus propuestas por diferentes medios. Uno de los candidatos, que estará participando en la interna del frente Unión por la Patria con la lista N°1, es Sergio Barenghi, quien en la pasada elección del 2019 quedó muy cerca de ser electo como Intendente de Bragado.

Consultado sobre las características similares entre su candidatura en el 2019 y esta en el 2023 Barenghi expresó que algunos aspectos son similares, mientras que en otros no. “No son las mismas problemáticas con respecto a nuestra comunidad. La problemática ha variado, hay problemas que en parte se han resuelto y hay problemas que se han agravado. El problema de la salud, que está muy candente, en el 19 no generaba tanto debate y hoy está. Es uno de los problemas que hay que resolver con urgencia”.

Marcó también los problemas de seguridad “Había muchos que no existían en el 2019 y ahora es muy habitual en nuestra comunidad hechos delictivos, robos que por suerte todavía son menores. Todavía en Bragado no ocurren hechos graves, pero ya hay una un número importante de hecho delictivo que no existían”, afirmó Barenghi.

El precandidato a Intendente también puso en la agenda el tema laboral al afirmar “El tema laboral, que era la mayor preocupación en el año 19, cuando fui candidato había empresas que tenían todos los operarios suspendidos, había empresas que estaban en el mínimo de producción. Eso ha variado y por suerte en ese aspecto las empresas de Bragado han mejorado muchísimo y están hoy con una dinámica de crecimiento muy importante. De todas maneras, todavía hay un déficit laboral, todavía habría que generar muchísimo más empleo para que todos los bragadenses tuvieran oportunidad de tener un trabajo formal”.

EL ESCENARIO POLÍTICO

Reiterada la pregunta pero en lo estrictamente político, Barenghi respondió “Realmente haber cumplido con otro periodo la actual administración, determinada que hay un ciclo cumplido. No hay nada importante en ejecución de acá en adelante, como para pensar en otros cuatro años. No hay ningún proyecto que haya quedado a medio terminar y que él (Vicente Gatica) tenga la vocación de resolverla. Creo que este es un momento en el que la comunidad necesita un cambio, necesita una nueva administración que venga con más fuerza, con más energía y con un proyecto distinto”.

CON LA MIRADA PUESTA EN EL FUTURO

Consultado sobre cuales cree que son los problemas a mirar en el largo plazo, Barenghi destacó “En el aspecto laboral, creo que tiene que existir una comunión entre el municipio y los empresarios para determinar cuáles son las falencias que tenemos todavía y en conjunto poder ir resolviéndolas. Bragado necesita de manera urgente tener una mayor capacidad energética, en eso se está trabajando en la estación transformadora acá de 25 de Mayo, pero todavía no ha llegado a nuestra localidad. Estamos al límite entonces para seguir creciendo industrialmente y necesitamos tener más cantidad de energía”.

Agregó “Necesitamos también una mayor oferta educativa, para cuando venga gente de afuera integrarse a nuestras empresas a trabajar pueda enviar a sus hijos y haya establecimiento donde puedan elegir enviarlo. Hoy también Bragado está muy limitado, con los cupos justos digamos, además que los propios bragadenses tampoco tenemos la posibilidad de enviar nuestros hijos a lugares cercanos. De la vía para la Ruta 5, no existen prácticamente instituciones educativas y hay que trasladarse”.

EL FOCO EN LA SALUD

Comentó además “La salud también necesita de un proyecto que vuelva a hacer hincapié en la apertura de los CAPS, con la salud primaria, con la atención en los barrios. Que vuelva a haber médicos en las salas de primero auxilio para ir previniendo temas de salud. Tenemos que ver cómo culmina este proceso que hoy, lamentablemente, tenemos el cierre de sanatorio donde hay que esperar para ver cómo termina”.

Sobre si dialogó con los médicos respecto a esta situación, Barenghi contestó “Realmente tengo mucha diferencia con lo que he escuchado decir a los funcionarios municipales, al propio intendente. También tengo diferencias con el Círculo Médico porque cuando hay un fracaso evidentemente hay responsables. Sin embargo yo, en esta etapa cuando todavía no se sabe si hay posibilidades de alguna negociación, lo que intento es colaborar, ponerme a disposición. Si el Intendente tiene una entrevista con el titular de IOMA y hay alguna posibilidad que la obra social de hacerse cargo del Sanatorio”.

Agregó entonces: “Estaré ahí acompañando y apoyando en lo que sea. Si hay algún otro precandidato que tiene alguna idea clara de cómo salir de esta situación de hoy, yo voy a estar acompañando, porque realmente hoy lo que más me preocupa son los trabajadores del sanatorio y la salud que se brinda. Podemos ganar la pelea mediática, pero eso no va a solucionar ningún problema de los reales. No quiero dar esa pelea hoy, después vamos a tener tiempo nosotros para para expresar nuestro proyecto de salud y que es totalmente distinto… Creo que todos tenemos que tener una actitud de colaboración para que esto se solucione si es que existe alguna posibilidad en lo inmediato y si no seguir trabajando para que de alguna manera esto tenga alguna solución definitiva, porque este sanatorio no es la primera vez que enfrenta este tipo de situación”.

LA EMERGENCIA VIAL

Consultado sobre la situación vial de Bragado y la preocupación en la comunidad por el tema, Sergio Barenghi expresó “En estos últimos días, escuché una propuesta de una concejal de Junto por el Cambio de una rotonda en el Acceso Juan Domingo Perón y la Ruta 46, desde ya nosotros tenemos que evitar más muertes. Eso así como está sigue generando muerte en periodo cada vez más corto. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con eso y yo también voy a gestionar al gobierno provincial la construcción de una rotonda ahí”

Agregó: “También hay que tener muy en cuenta, sobre la calle Juan Manuel de Rosas y la Ruta 46 porque se ha hecho un barrio muy importante, también es una salida muy importante a la Ruta 46 y está totalmente descuidada. También ahí hay que tener un semáforo, señalización o un reductor, porque ahí también está saliendo muchísima gente y es muy peligrosa esa salida de Bragado también”.

Consideró que no es costoso realizar una obra para que la gente pueda caminar por la orilla del acceso, en la zona que se rellenó en la gestión de San Pedro. “Generar un lugar para que la gente camine por ahí y no camine por el costado del asfalto o por el centro, porque también eso conlleva peligro. Son obras que no creo que sean una demanda tan importante de dinero, pero sí creo van a ir solucionando el tema”.

Consultado sobre si hay que declarar la emergencia vial respondió “No sé si declarar la emergencia, creo que va a haber coincidencia en todos los concejales en tratar los temas. Yo tomo temas que han presentado los concejales y no son de mi espacio, por ejemplo, la escuela de conductores, que fue un proyecto que lo presentó la doctora Gelitti y realmente me parece importante que exista una escuela de conductores”.

Agregó: “También hay que hacer una inversión importante en tecnología. Bragado, realmente tiene un sistema totalmente básico de cámara de seguridad, de monitoreo, que no alcanza a ser en tiempo real. Yo tuve oportunidad de ver los sistemas que utilizan otros municipios, donde realmente se siguen todas las acciones en tiempo real y eso agiliza y evita. Además una cosa muy importante es que quien esté a cargo de eso, del monitoreo, tiene que ser gente que tenga ya una preparación. Tiene que ser este policía retirado, tiene que ser gente que tenga una intuición, una visión de lo que va a pasar. Yo veo la pantalla y veo tres motos nada más, pero alguien preparado ya ve que son tres chicos que están por hacer una carrera. Entonces avisa y se evita esa carrera por el acceso a lo loco como a veces pasa y causan accidentes y muertes. Entonces, tener este todo ese sistema de prevención atado, creo que ayuda muchísimo”.

Fue entonces cuando expresó “Creo que, en caso que haga falta no tendría problema en decretarla la emergencia vial, pero creo que va a haber acuerdo con los concejales, porque todos quieren que esto se mejore”.

LA EMERGENCIA HABITACIONAL, ESPACIOS PUBLICOS

Consultado sobre la demanda en urbanismo, los espacios públicos y la vivienda, Sergio Barenghi expresó: “En el tema de vivienda sí, yo estoy decidido a decretar la emergencia habitacional, porque realmente ese es un problema que hoy está afectando a muchísimos bragadenses. Ya hay gente en situación de calle, el precio de los alquileres no es accesible para mucha gente, la posibilidad de acceder a una vivienda propia es casi imposible para la mayoría de los hombres y mujeres de trabajo. No se condice los sueldos con lo que vale un terreno. Entonces el municipio tiene que tener todos los recursos disponibles para solucionar este tema, ya sea yendo a organismos del estado nacional y provincial para ver a dónde hay terrenos disponibles y poder solicitarlos, o de última comprar algún macizo y lotearlo para poder entregar los lotes y que la gente empiece a construirse en su casa”.

Sobre los espacios públicos de Bragado, el pre candidato a Intendente afirmaría “Las plazas de los barrios están muy desatendidas, están poco iluminadas, no tienen los juegos adecuados. Realmente ha habido un descuido muy importante. Tenemos que equipararlas con la plaza San Martín, que se arregló y quedó linda, pero no tiene por qué ser el único lugar donde tenga que amontonarse toda la gente para poder disfrutar de una plaza. Bragado tiene que tener muchos espacios así, de esas características”.

LA INTERNA EN UNION POR LA PATRIA

Consultado sobre las cuatro listas que se presentan para participar en la interna de Unión por la Patria y sobre las diferencias de las propuestas, Barenghi respondió “Creo que hay matices, creo que provenimos de experiencias de vida distinta y eso nos colocan en una situación, una mirada distinta. En nosotros compiten, en dos listas como candidato intendente, dos profesionales que son exitoso en lo suyo y que miran de una manera. E otra lista un nombre de los gremios como es Sergio Broggi, que también maneja un gremio importante. Y yo soy un hombre de trabajo. Entonces todos tenemos experiencia de vida distinta, visiones distintas y tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Lo importante es poder presentarnos a la ciudadanía y que sean los vecinos de Bragado los que determinen quién es el que mejor los representa. Yo en eso estoy muy contento de que los cuatro hayamos podido presentar la lista, que no haya habido ningún tipo de inconvenientes, como se especulaba por ahí. Eso garantiza que la gente va a tener la mejor opción”.

En relación al trabajo en estas últimas semanas antes de las PASO, Barenghi expresó “Son semanas de mucho trabajo, de mucho contacto con gente, de recorrer, de andar visitando a los vecinos, visitando empresas, visitando establecimientos, visitando asociaciones intermedias. Interiorizándome de algunos temas en los que me falta conocimiento para saber si tengo la oportunidad de ser intendente. Días muy intensos me tocan”.