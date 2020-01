El edil opositor, presentó un pedido de informes al Departamento Ejecutivo acerca de fumigaciones en predios cercanos a la Laguna de Bragado, que habrían causado daños en la flora del parque.

Sergio Broggi, se mostró preocupado por los controles que deben tenerse en torno a estos hechos, que en este caso, habrían matado algunos árboles del lugar.

“Debemos ser conscientes hoy de temas sobre el medio ambiente, que suceden a diario, y no nos damos cuenta de la magnitud que por ejemplo las fumigaciones si no son controladas, causan en el hábitat”, dijo Sergio Broggi.

“Tuve la noticia sobre fumigaciones que se habrían hecho en terrenos linderos a la Laguna de Bragado, que habrían causado daños en algunos árboles, que por ahora dejan ver en su aspecto que fueron afectados, pero no sabemos cuál fue la magnitud del mismo”, dijo el concejal del Frente de Todos.

“Hay alumnos de un colegio secundario que en las redes subieron un video, porque ese día estaban en el lugar en una visita, y detectaron el olor fuerte de la fumigación, y posteriormente, los daños visibles en la flora de nuestra laguna”, explicó Broggi.

“El medio ambiente, no ha sido justamente el área en el que mejor se desenvolvió ésta gestión de gobierno; hemos visto muchas quejas al respecto; pero en el tema de las fumigaciones, mas allá que sean en predios privados, debe el municipio verificar, controlar, y sancionar si corresponde”, dijo el edil.

“La flora y la fauna silvestres de nuestra Laguna, son patrimonio de todos, el ejecutivo debe cuidar ese valor natural”, expresó.

“Estoy elevando un pedido de informes, para ver qué medidas se tomaron, cuál es el daño real que existió, que relevamiento hizo el municipio sobre esta cuestión y de aquí en adelante cómo se reparará esto”, dijo Broggi,

“Las campañas mundiales sobre plantar , que nosotros también replicamos acá hace unos meses, fueron tomadas por el municipio. Pero no se trata sólo de plantar, debemos cuidar lo que tenemos, y no vemos que se esté haciendo”, manifestó en el final.

PROYECTO: PEDIDO DE INFORMES SOBRE FUMIGACIÓN Y DAÑOS EN LA FLORA DE LA LAGUNA

DE BRAGADO.

VISTO:

La información que tomara estado público acerca de fumigaciones en espacios linderos a la

Laguna de Bragado causando daños en la flora del parque municipal; y

CONSIDERANDO:

QUE, es responsabilidad del Ejecutivo Municipal cuidar y preservar el patrimonio de los

bragadenses,

QUE, parte de la flora de un sector cercano al que habría sido fumigado se vio afectada al

punto de encontrarnos con árboles secos.

QUE, la forma en que se fumiga es responsabilidad de quienes realizan esa tarea.

QUE, como municipio se deben controlar las fumigaciones cercanas a espacios públicos.

QUE, la Laguna de Bragado en su totalidad es patrimonio natural de los bragadenses.

QUE, el estado municipal debe preservar y velar por su conservación.

QUE, es evidente que la fumigación ha causado la muerte de parte de la flora de la Laguna, y

ello significa un tema importante para atender.

QUE, es necesario saber el relevamiento exacto que el municipio ha realizado a través del área

pertinente, sobre la cantidad de árboles afectados por esta fumigación.

QUE, se deben arbitrar los medios necesarios para que éste tipo de situaciones no vuelvan a

ocurrir.

QUE, el daño causado debe ser reparado, plantando un árbol por cada especie que ha sido

fumigada.

QUE, la conservación de los espacios públicos es una de las tareas indelegables del estado y el

no cumplimiento de la misma significa faltar a los deberes de funcionarios públicos.

QUE, es necesario conocer con precisión la zona que se ha visto afectada por esta fumigación.

QUE, es deber del municipio notificar a quienes han realizado dichas tareas del daño causado

en la flora de la Laguna de Bragado, y evaluar infracciones si correspondiese.

POR TODO ELLO EL HONORABLE….

SOLITUD DE INFORMES

ARTICULO 1: SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo informe a este cuerpo los daños ocurridos

en un sector de la Laguna de Bragado, producto de la fumigación realizada por una empresa en

un predio lindero al municipal.

ARTÍCULO 2: SOLICÍTASE informe a este cuerpo legislativo las acciones tomadas en relación a

este hecho que significa un daño al patrimonio de todos los bragadenses.

ARTÍCULO 3: SOLICÍTASE que a través del área de Medio Ambiente, se realicen las

plantaciones de árboles correspondientes, para reparar el daño causado en la Laguna de

Bragado por la fumigación en el predio lindero a la misma.

ARTÍCULO 4: DE FORMA.-