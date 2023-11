Sergio Fuentes: Vertió su opinión luego del debate entre Massa y Milei

Explicó la importancia para Bragado que Massa sea Presidente

Luego del debate presidencial antes del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, Sergio Fuentes, referente de Alexis Guerrera, diputado provincial en la Cuarta por el massismo formuló declaraciones.

Dijo primeramente, que el peronismo ha elegido al mejor candidato para el crítico momento que vive el país.

«Tenemos un candidato con una visión estratégica y política como no la teníamos desde hace mucho tiempo…

«Ha sabido ver las necesidades internas y externas de nuestra Nación y es ahí donde radica la gran diferencia que tiene con su adversario que es Javier Milei…».

Dijo Fuentes que Sergio Massa propone algo que se resume en dos palabras pero es muy amplio, que es la Unidad Nacional y ésta es la gran diferencia, en que necesitamos una política de consenso, las políticas a través de un solo partido y de una sola idea le han dado al país los peores momentos, tanto en forma interna del peronismo y también hacia afuera.

Manifestó el planteo que hace Massa de la Unidad Nacional con todos los actores de la vida democrática argentina, sosteniendo a partidos históricos como el radicalismo, el socialismo, una parte de sectores independientes, que se encuentran fuera y no están contenidos y convocando a estos sectores en donde aparece la gran diferencia con el candidato de La Libertad Avanza que solo apuesta a la doctrina del liberalismo y convoca a los liberales nada más…».

«LOS ACUERDOS INTERNACIONALES NO SE PUEDEN HACER ENTRE PARTICULARES»

Fuentes. hizo hincapié en la propuesta de Milei de romper las relaciones con Brasil y China, «los acuerdos internacionales no se pueden hacer entre particulares, también deben darse las normativas y darse los acuerdos internacionales con participación del Estado…».

Opinó que Milei no está preparado para conducir el Estado, «un Estado que debe estar presente, es indiscutible que el Estado no pueda estar, no es cierto que el Estado no sirva, pero si hay que modificarlo y es el mismo Massa que ha reconocido que se han cometido muchos errores y ha pedido las disculpas necesarias…».

LA IMPORTANCIA PARA BRAGADO QUE MASSA SEA PRESIDENTE

En cuanto a la necesidad para Bragado que el próximo Presidente sea Sergio Massa, señaló que «a nivel local tenemos vastas experiencias de cómo se puede gestionar y lo que hicimos a partir del 2008 con Aldo San Pedro que pudimos poner a Bragado en la misma sintonía con la Provincia y con la Nación, fue muy productivo para la ciudad…

«Bragado pudo ver un gran cambio como no pasaba hace mucho tiempo, y como no se vio en los ocho años de la gestión de Vicente Gatica.

«Con San Pedro, Bragado creció, se extendió, amplió su Parque Industrial, amplió sus cuadras de cloacas, sus cuadras de asfalto, iluminación, Bragado se proyectó como una ciudad de crecimiento en la Cuarta Sección Electoral…».

Agregó que «hoy entendemos que con la figura de Sergio Barenghi a nivel local y con Axel Kicillof en la Provincia y estando Massa en el gobierno nacional, nos volverá a posibilitar la ilusión que tenemos los peronistas de Bragado de terminar con cosas que son la desilusión desde la política para todos los dirigentes, como lo es por ejemplo el polideportivo.

Recordó que transcurriendo el 2003, siendo concejal, votó por primera vez, la ordenanza para la construcción de pilotes. «Ahí se comenzó el gimnasio y estamos hablando de 20 años para terminar un gimnasio. Creo que tenemos grandes deudas y esta es la oportunidad para poder saldar las mismas».

También habló de las cloacas, terminar con los accesos a las localidades rurales. «Empezamos a ver como otras ciudades que han sabido llevar adelante la gestión o la han hilvanado, como Germán Lago en Alberti y vemos que en Coronel Segui una localidad con 150 habitantes, está construyendo una planta Depuradora de Líquidos Cloacales o están llevando el gas y todas estas cuestiones tienen que estar resueltas al final de la gestión de Sergio Barenghi, Axel Kicillof y Sergio Massa».

«VEMOS UN HORIZONTE…»

Fuentes dijo que «vemos un horizonte y que estamos volviendo a esa etapa en donde la Municipalidad estaba llena de proyectos. Hay mucha ilusión, en todo el equipo que rodea a Sergio Barenghi, en poder administrar una Municipalidad y en poder gestionar obras que beneficien a todos los bragadenses