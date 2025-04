Suspenden la venta de pasajes para el tren Once-Bragado

Recientemente, Trenes Argentinos había puesto a disposición la compra de boletos para todo el mes de abril en sus servicios de larga distancia. Sin embargo, desde hoy, los pasajes para viajar entre Once y Bragado a partir del 8 de abril ya no están disponibles. Hasta el momento, la empresa no ha emitido ningún comunicado oficial que explique los motivos detrás de esta medida.

Al ingresar al sitio web de la compañía, se observa que solo pueden adquirirse pasajes hasta el 7 de abril, a pesar de que inicialmente se había anunciado la venta para todo el mes. Desde el área de Comunicación de Trenes Argentinos indicaron que aún no cuentan con información al respecto.

Entre los empleados del servicio ferroviario circula la versión de que la interrupción podría extenderse por un mes para llevar a cabo una inspección del estado de las vías. Esto estaría vinculado a la inminente finalización de la concesión de Belgrano Cargas y su traspaso a la línea Sarmiento. Además, el reciente descarrilamiento ocurrido en Mercedes podría haber influido en la decisión, si es que la suspensión se confirma.