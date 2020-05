Tras la viralización de un audio donde el concejal Vicente Di Giorgio comunicó la apertura de rubros no esenciales sin el visto bueno de Provincia, las críticas no pararon de llover. Una de ellas fue la de Sergio Broggi, edil del Frente de Todos.

“La irresponsabilidad, en principio, es de Vicente Gatica, que es un gran conversador, pero que no resuelve nada y eso está a la vista. La Municipalidad es una usina de rumores, desde donde la información que debe ser calificada y seria, los temas de Estado, salen a la comunidad por los propios voceros oficiales que después deben desdecirse”, dijo Broggi.

“Di Giorgio es claro y contundente en el audio que envió por grupos de WhatsApp a muchos comerciantes locales: ‘Muchachada termino de hablar con Vicente'», así lo afirmó y luego no pudo desdecirse, avanzó el también titular de Camioneros.

“Falta de ética, de responsabilidad, de altura política, todo eso y más, y creo firmemente que el concejal, si tiene honestidad y valora su cargo, debiera dar un paso al costado”, sentenció Broggi.

Y reforzó: “No podemos permitir que digan, se rían de ‘ojalá no haya contagiados en esos lugares’, que manifiesten libremente que autorizan por abajo, y que se desobedezca un DNU”.

Además, expresó: “Después es fácil, siempre escuchamos lo mismo, salen a decir que no entendieron, que no saben, que les ganó la ansiedad, y este doble rol de político y comerciante”.

“No me parece serio. Si le ganó la ansiedad al concejal con temas de Estado y salió a decirlos livianamente, que se haga cargo. Hacerse cargo es darse cuenta de que no se puede estar de un lado y de otro del mostrador, que Di Giorgio se decida de qué lado está, porque se ve que no puede y le gana la ansiedad, como él dijo”, manifestó el edil que representa al Frente de Todos.

GATICA PONE A BRAGADO EN DESOBEDIENCIA

“El Intendente también cruzó algunos límites: envió al concejal a liberar y tranquilizar al comercio y decir que abran, cuando aún hoy no está autorizado”, apuntó Broggi.

“Y jugó así con la ilusión de muchos vecinos que necesitan que todo esté controlado y sin contagios para poder retornar a sus actividades, porque ya no pueden más”, subrayó.

“Di Giorgio no es cualquier persona que lo dijo, es uno de los referentes del CUCI desde hace años, y por supuesto que fue estos días quien continuamente estuvo en este tema ante el Ejecutivo”, soltó.

Finalmente, señaló: “Sin embargo, con esto Gatica logra que Bragado no esté aún hoy entre los municipios con planes serios para apertura de algunos comercios. Y es lógico, pensemos que un intendente que manda a abrir ilegalmente, y desea que no haya contagios mientras tanto, no es serio”.