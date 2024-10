Turismo: expectativas para la 53ª Fiesta del Caballo en Bragado

La Fiesta del Caballo en Bragado, uno de los eventos más esperados del año, se prepara para su 53ª edición con grandes expectativas. Guillermo Toro, director de turismo de la municipalidad de Bragado, compartió detalles sobre las actividades y el impacto que se espera para este año.

«Recibimos gente de todo el país», comentó Toro, destacando la convocatoria nacional que año tras año atrae a miles de visitantes. «En el desfile se ven personas que parecen salidas de una ilustración de Molina Campos, es impresionante», añadió, haciendo referencia a los tradicionales gauchos y caballos que desfilan por las calles de la ciudad, ofreciendo un espectáculo visual que evoca las obras del célebre artista argentino.

Una de las novedades para esta edición es la incorporación del stand de RECREO, de la provincia de Buenos Aires, al clásico stand de turismo que se instala cada año. «Desde el área de turismo brindamos información sobre los lugares habilitados para el alojamiento», aseguró Toro, subrayando la importancia de ofrecer alternativas para los visitantes que se acercan desde distintos puntos del país.

Además de las actividades centradas en la cultura gauchesca, Toro destacó una propuesta que ha crecido en popularidad: el avistaje de aves en la laguna. «Los más chicos se involucran mucho con la investigación, llevan un libro y una botella de agua, caminando por la naturaleza», señaló. Esta actividad no solo fomenta el contacto con el entorno natural, sino que también despierta el interés por el estudio detallado de las especies. «Hilamos fino, no vemos solo pájaros o aves, sino también si son machos o hembras, qué tipo de ave es, etc. Conocer sirve para saber qué es lo que querés cuidar», explicó el director de turismo.

Con una oferta variada que abarca desde la tradición gauchesca hasta el cuidado del medio ambiente, la Fiesta del Caballo promete ser, una vez más, un evento que reúne a la comunidad y celebra lo mejor de la cultura local.