Turismo Invita a la «Experiencia Bragado» por sus joyas arquitectónicas

La Dirección de Turismo de Bragado organiza un imperdible evento cultural llamado «Experiencia Bragado», un recorrido por los puntos arquitectónicos y culturales más destacados de la ciudad. La gestora cultural Alejandra Taghón será la encargada de guiar este fascinante viaje, que se llevará a cabo este sábado 3 de febrero a partir de las 18 horas, partiendo desde la Plaza Eva Perón.

La actividad, que inicia en la Plaza Eva Perón a las 18 horas, tiene como objetivo impulsar el conocimiento y aprecio por el patrimonio bragadense. Alejandra Taghón, la guía de esta travesía, expresó su entusiasmo por compartir la historia y arquitectura de lugares emblemáticos, tanto públicos como privados, de la calle Pellegrini.

El recorrido incluirá edificaciones destacadas como el Banco Nación, el Edificio de la Sociedad Española, el Hogar Arnaldo Mignaquy, entre otros. Durante aproximadamente dos horas, los participantes podrán conocer detalles fascinantes sobre estos lugares, sus historias y su contribución al patrimonio de Bragado.

Taghón enfatizó que la «Experiencia Bragado» es el resultado del trabajo conjunto con Graciela Manzione en la elaboración del catálogo de bienes patrimoniales del partido de Bragado. Todos los edificios del recorrido están catalogados como bienes patrimoniales, añadiendo un valor especial a la experiencia.

Dado que la actividad se realizará a pie, con cupos limitados, se recomienda realizar las inscripciones con anticipación a través de las redes sociales de Turismo (@direcciondeturismobragado). La actividad es a la gorra y, al finalizar, se realizará un encuentro en la Plaza 25 de Mayo para conversar sobre los edificios circundantes.

Alejandra Taghón subrayó que esta iniciativa no solo busca ser una experiencia puntual, sino que se plantea como un evento mensual. «Es una propuesta interesante para la gente de Bragado que no conoce la historia del lugar. Va a ser un paseo que esperamos repetir al menos una vez al mes, donde miremos a la ciudad con ojos de turista, descubriendo lo que a veces en lo cotidiano no vemos», afirmó la gestora cultural.

Se invita a los participantes a llevar calzado cómodo y agua o mate para disfrutar plenamente de este recorrido cultural por los tesoros arquitectónicos de Bragado.