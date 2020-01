Marcela Triaboschi volvió a ser noticia tras protagonizar un accidente doméstico durante la mañana de este sábado.

Fue cuando la ex vedette cayó a una cámara séptica que se encuentra en la casa en la que reside, ubicada en Mechita, y este hecho motivó a que fueran convocados los bomberos voluntarios.

Sin embargo la mujer pudo ser rescatada antes de la llegada de los servidores públicos por lo cual la salida desde el cuartel quedó sin efecto.

Intervinieron rápidamente bomberos de Mechita.

Aparentemente la tapa de la cámara se rompió al momento que Tiraboschi la pisó y eso hizo que cayera en su interior.

Más allá que el pozo no posee una gran profundidad, el rescate debía hacerse de manera muy cuidadosa ya que podía haber existido alguna lesión.

La protagonista del accidente fue llevada al Hospital San Luis con la finalidad de hacerle estudios preventivos.

Marcela Tiraboschi (52) fue una ex vedette reconocida en el mundo del espectáculo por haber sido secretaria de Gerardo Sofovich en sus distintos programas de televisión.

Fue ex pareja de “Cacho” Fontana a quien le inició una demanda por lesiones e incitación al consumo de drogas.

En 2016, Tiraboschi junto a su pareja fue desalojada de una casilla ubicada en la plazoleta Ex Combatientes en Malvinas y volvió a aparecer en los principales medios que cubren noticias del mundo del espectáculo que reflejaron su caso.