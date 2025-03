Unión por la Patria: reflexiones y desafíos. Entrevista con Mauricio Yafaldano

En entrevista con MAÑANAS EN ORSAI, Mauricio Yafaldano, referente del Frente Renovador dentro de Unión por la Patria, abordó diversos aspectos de la actualidad política local y nacional. Durante la conversación, destacó la importancia de la unidad dentro del espacio y el papel fundamental que juega el Frente Renovador en el armado político.

«Hoy más que nunca, la unidad es fundamental para consolidar el espacio y enfrentar los desafíos actuales», afirmó Yafaldano, haciendo referencia a la necesidad de fortalecer la coalición tras los resultados de las últimas elecciones.

Asimismo, el dirigente resaltó el rol de Sergio Massa, quien, según sus palabras, sigue siendo una voz clave dentro del espacio. «La presencia de Massa fortalece la coalición. Su palabra debe ser escuchada, especialmente en estos tiempos en los que la gente está descontenta con la política», agregó.

Sobre la percepción social y la relación con el gobierno de Javier Milei, Yafaldano expresó que la ciudadanía demanda nuevas propuestas y no un simple regreso a lo anterior. «Si no le explicamos a la gente cómo vamos a resolver problemas como la inflación, no vamos a lograr que nos acompañen», señaló.

En el plano local, se refirió a la gestión municipal y la expectativa en torno a futuras definiciones políticas. «Estamos expectantes. Históricamente, hemos delegado en la figura del intendente la conducción política del espacio», indicó, dejando entrever que las decisiones en Bragado dependerán en gran medida del liderazgo del actual jefe comunal.

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de internas dentro del espacio en la provincia de Buenos Aires, Yafaldano fue categórico: «No hay grandes diferencias ideológicas dentro de Unión por la Patria. Estratégicamente, debemos confluir en un único espacio».

La entrevista reflejó un análisis profundo sobre el panorama político actual y las estrategias que deberá adoptar Unión por la Patria de cara al futuro, tanto a nivel local como nacional.