UNNOBA declara la emergencia presupuestaria ante la falta de financiamiento

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) declaró la emergencia presupuestaria debido a la falta de previsibilidad en el financiamiento de la educación superior en Argentina. La decisión surge en un contexto de ajuste y congelamiento de partidas, que afecta directamente el funcionamiento de las universidades nacionales.

En diálogo con MAÑANAS EN ORSAI, Florencia Antonini, secretaria general de ADUNOBA, explicó: «a nivel nacional tenemos un presupuesto prorrogado desde 2023, lo que genera que no haya previsibilidad para todas las partidas. La educación superior, que no tiene partida asignada, ha decidido declarar emergencia presupuestaria». Además, adelantó que se llevarán a cabo acciones ante el Congreso Nacional con el objetivo de exigir la aprobación del presupuesto 2025.

La problemática del financiamiento universitario no es nueva. Antonini recordó que «el año pasado, después de la marcha histórica del 23 de abril, el gobierno decidió ampliar el presupuesto de algunas universidades, pero eso no alcanza. No hay previsibilidad para investigación, funcionamiento y docencia». En cuanto a la situación salarial, subrayó que «no existen propuestas paritarias, aunque las federaciones se han reunido. Ya veníamos con un atraso del gobierno anterior, pero con este gobierno se ha perdido el 40% del salario. En enero hubo 0 aumentos y lo último fue un 7% en noviembre».

La crisis también afecta a la continuidad del personal docente e investigador. «Los investigadores están buscando otros destinos porque no hay dinero destinado para ese campo. Las y los docentes más jóvenes están renunciando a sus cargos porque no les conviene el tiempo con el salario que reciben. Buscar reemplazos es difícil porque los jóvenes tampoco se sienten convocados», detalló Antonini.

A pesar del complejo escenario, desde la universidad se busca preservar la calidad educativa. «Lo que decide la universidad como norte es no perder la calidad. Esto no es cerrando la universidad, por lo que hacer paros no es opción, porque le da de comer al discurso que ningunea la educación pública. También entendemos que los estudiantes están haciendo muchísimo esfuerzo para continuar», explicó la secretaria general de ADUNNOBA.

Finalmente, Antonini destacó que la UNNOBA se encuentra dentro de los organismos más transparentes del país y rechazó cualquier cuestionamiento en ese sentido: «La universidad es permanentemente auditada, respondemos a un montón de normas de calidad y estamos muy por encima de otros organismos en el ranking de transparencia. Creo que poner en cuestionamiento esto es una maniobra para no discutir sobre el financiamiento».

La declaración de emergencia presupuestaria por parte de la UNNOBA se enmarca en una situación generalizada que afecta a todas las universidades nacionales, en medio de un contexto de incertidumbre económica y recortes en la inversión educativa.