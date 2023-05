Vecinos se unen en una emotiva cadena de oración por Richard Arrigoni

Comunidad se reúne en la plaza 25 de Mayo para unirse en oración por la salud de Richard Arrigoni, excombatiente de Malvinas y destacado vecino de nuestra ciudad.

Desde hace semanas, Richard Arrigoni, un valiente excombatiente de Malvinas y querido vecino de nuestra ciudad, ha estado luchando contra una delicada enfermedad que lo ha mantenido al borde de la vida. Su situación ha conmovido a toda la comunidad, y lo que comenzó como un simple pedido de cadena de oración por parte de su familia, se ha convertido en una poderosa muestra de solidaridad y esperanza para su pronta recuperación.

El encuentro tuvo lugar el viernes por la tarde en la plaza 25 de Mayo, donde numerosos vecinos se congregaron bajo el lema «Unidos por Richard – La Fe, de cualquier manera que la concibas, mueve montañas». La iniciativa fue promovida por Nancy Palavecino y Roxana Luna, dos vecinas de nuestra ciudad, quienes se inspiraron en el amor y el respeto que sienten por Richard para convocar a esta emotiva cadena de oración.

Durante la reunión, Nancy Palavecino tomó la palabra y destacó la importancia de rezar con convicción por la pronta mejoría de Richard. Recordando la historia compartida con su amiga Titina, reveló el vínculo especial que une a Richard con su propia familia desde su nacimiento. Nancy expresó: «Si rezamos con fuerza, con determinación, creo que la oración llega. Les digo con el corazón en la mano que la oración llega».

Por su parte, Roxana Luna compartió su propia experiencia personal y explicó cómo la oración la ha acompañado en los momentos más difíciles de su vida. Ella reveló: «Siempre repito una oración cortita que me reconforta y me recuerda que, a pesar de todo, no estoy sola. Es un buen momento para que Richard también se sienta acompañado y, por qué no, compartirla».

Los presentes se unieron formando un círculo en la plaza principal de la ciudad, tomándose de las manos para fortalecer el lazo entre ellos y enviar sus plegarias hacia Richard. Después de las palabras de Roxana, se rezaron el Padre Nuestro y la oración «Dios te salve María» en dos ocasiones. Al finalizar, agradecieron a todos los asistentes por unirse en oración por Richard y mostrar su apoyo.

Como gesto de solidaridad y con la intención de ampliar el alcance de las plegarias, compartimos con nuestros lectores la oración brindada por Roxana: «En tu bondad, en tu poder y en tu bondad, fundo mi vida. En ello espero, confiando como niño. Madre admirable, en ti y en tu hijo, en toda circunstancia, creo y confío ciegamente. Amén».

Nancy Palavecino, al finalizar el acto, conversó con los medios y expresó su profunda gratitud hacia todos los presentes y destacó la importancia de apoyar a quienes atraviesan momentos difíciles. También compartió una historia conmovedora sobre el vínculo especial entre Richard y su familia, que descubrió recientemente gracias a Titina, quien les amamantó cuando eran niños. Nancy concluyó diciendo: «Hoy es Richard, mañana puedo ser yo, puedo ser tú o cualquiera que lo necesite. Así que muchísimas gracias a todos».

La comunidad se mantiene unida en oración por la pronta mejoría de Richard Arrigoni, quien ha dejado una huella imborrable en nuestras vidas y merece todo nuestro apoyo y cariño en este difícil momento. Unidos en fe, esperamos que su fuerza interior y el amor que le rodea le brinden la fortaleza necesaria para superar este desafío.