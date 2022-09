Zona Conectada ofrece un curso para personas no videntes y videntes

La experiencia busca integrar a personas ciegas de la región y ofrecer nuevas oportunidades. Los bragadenses Fabio Frías y Susana Décima nos brindaron su experiencia.

Zona Conectada es un proyecto que desarrolla la dirección para Personas con Discapacidad del Gobierno de Junín y que busca integrar a las personas ciegas de esa localidad y de la región. En este sentido organizan cursos, talleres y encuentros entre personas con discapacidad visual para charlar y compartir experiencias de la vida cotidiana.

Dos bragadenses participan de este grupo de autoayuda que realiza cursos y talleres y que ahora buscan ampliar la convocatoria en nuestra ciudad y replicar la experiencia. Fabio Frías y Susana Décima contaron su experiencia en Zona Conectada y hablaron de la convocatoria para esta actividad que se realizará para el 16 de octubre en la localidad de Junín, destinado tanto para personas no videntes como para videntes. Durante el mismo se le tapan los ojos a las personas y realizan recorridos por las calles de la ciudad y abordan transportes públicos. Para inscribirse pueden hacerlo en Escalada 139, o comunicarse al 2342-409208

Fabio Frías, explicó que Zona Conectada hace tiempo que funciona, aunque en lo personal él tomo se incorporó al mismo después de la pandemia, gracias al bibliotecario Iván Fajardo. Sobre su incorporación al grupo Fabio expresó “…Iván me conoció cuando yo veía y cuando perdí la vista, el quiso colaborar y me invitó a ingresar”. Explicó que además participan personas de diferentes localidades como Carlos Casares, Chacabuco, Arribeños, Ascensión, Bragado y Junín, siendo el punto de reunión la biblioteca municipal de esta última localidad.

Por su parte Susana Décima explicó que esta es su segunda participación en un curso que realiza el grupo, no obstante, ha participado de reuniones y encuentros que realizan periódicamente. Sobre estos talleres comentó “Es una experiencia linda, compartís distintas vivencias, con gente que puede o no manejarse solas. Hay casos de personas que quedaron ciegas de grande, no es mi caso porque yo nací ciega. Son experiencias distintas, mi discapacidad la vivo de otra manera, no es fácil, es aprender a llevarla todos los días. Estoy contenta con la vida que estoy teniendo”, afirmó.

Fabio explicó que están intentando dialogar con las autoridades para replicar un grupo en nuestra comunidad, donde se puedan desarrollar las actividades que se realizan en la biblioteca de Junín, como los talleres de brayle, orientación y manejo de bastón. “Eso es muy importante para la gente de Bragado que tengan nuestro problema o baja visión. Los invitamos a que se acerquen que charlen con nosotros y los sumamos al grupo. Cuando más personas podamos juntar, mayor posibilidad hay de traer el profesor a Bragado”, expresó.

Fabio también comentó que dentro de este grupo no hay solamente personas ciegas, sino también personas con baja visión y todas ellas con oficios, como profesora de teatro, una señora que realiza doblaje de películas. “Hay mucha gente importante no vidente, que enseña y nos permite aprender cosas que para otras personas pueden ser normales, pero para un no vidente no”, dijo Fabio.

Por otra parte, el 15 de septiembre fue el día del bastón verde, mientras que el 15 de octubre se conmemora el día del bastón blanco. Al respecto Fabio explicó “las personas deben saber diferenciar los colores, no es solamente verde o blanco. Esta el blanco punta roja, o la verde punta roja, los cuales tienen significado. El bastón con punta roja, significa que además de ser no vidente, es también sorda”.

Además, Susana Decibe estará participando en la Fiesta del Caballo, donde tendrá u lugar en la carpa de los artesanos, donde estará exponiendo sus trabajos de pulseras en macramé. “Eso es para mí un desafío enorme y la verdad que estoy muy agradecida porque no tuve ninguna traba. Estos feliz porque mostré lo que hacía y me dieron la oportunidad. Por eso estoy agradecida de poder estar en la Fiesta del Caballo”, expresó.