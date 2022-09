Abrazos que Calman impulsan la ley nacional de alcohol cero

Presentaron el proyecto en el Congreso nacional y gestionan una reunión con el Gobernador.

Los integrantes de la Fundación Abrazos que Calman, participaron el pasado 23 de agosto, participaron en el Congreso de la Nación en el apoyo a más de 50 familiares de víctimas de siniestros viales, oportunidad donde se presentó además una propuesta para la elaboración de un proyecto de ley de alcohol cero. Para conocer detalles de esta participación dialogamos con Nancy y Marcelo, dos de los integrantes de la fundación.

Nancy nos explicó que esta presentación ya se había hecho en el mes de mayo y en esta oportunidad fueron recibidos por la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación. “El proyecto ya fue ingresado a la Cámara de Diputados, así que estamos ansiosos porque esto pueda resolverse lo más pronto posible”, expresó.

Nancy explicó que en Bragado contamos con una ordenanza de alcohol cero al volante que fue presentada en el año 2018, la cual fue decretada en el año 2021. “Nosotros buscamos que se logre la ley nacional, ya que no todos los municipios la tienen y no todas las provincias cuentan con alcohol cero al volante. Además estamos pidiendo reformas al código penal, que realmente haya penas ejemplares para aquellos que alcoholizados o drogados al volante ocasionan muertes y terminan con una familia”.

LA REUNION CON EL GOBERNADOR

Los miembros de la fundación informaron también que el martes pasado tuvieron la oportunidad de estar con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof. “Gracias a la gestión de Darío Duretti que me facilitó poder llegar, pude entregar un petitorio de familiares de víctimas de siniestros viales de la Provincia de Buenos Aires, donde solicitamos una audiencia en la gobernación. Realmente fue muy positivo porque nos llamaron de la gobernación y en unos días esperamos esa audiencia tan deseada por las familias”, expresó Nancy.

HASTA QUE NO TE PASA…

Nancy se refirió a lo duro del proceso de perder una familiar víctima de un accidente vial al expresar: “Siempre cuento esto como experiencia. Hasta que no te pasa, no sabes lo que ocasiona cuando alguien en exceso de velocidad como en el caso nuestro, o por alcohol o droga, ocasiona la muerte de un ser querido, en nuestro caso nuestro hijo. Siempre mirás las cosas desde la vereda de enfrente, pero cuando te pasa, lo que querés, a partir de lo que a vos te ocasionó, poder evitar muertes futuras. L a verdad que no todos tomamos conciencia y antes que nos pase, poder evitarlo.”.

Por su parte Marcelo explicó que a raíz de lo que les pasó, decidió ingresar en la fundación. “Para mí fue de gran ayuda para sobrellevar la pérdida de una hija. Gracias a la fundación acá estamos de pie y ayudando”.

Los integrantes de la fundación agradecieron la colaboración la concejal Lilian Labaqui, quien hizo las gestiones con el diputado Valentín Miranda que fue quien donó el emblema, ya que no contaban con una bandera nacional protocolar para los actos y desfiles de los que participan, como el pasado 9 de Julio.

Además, en la noche de ayer, Marcelo participó a las 20:00hs. de la programación de TELEFE, en el noticiero central, donde fue entrevistado y buscó generar conciencia sobre la responsabilidad a la hora de conducir, reducir las condenas por redes social y conseguir justicia para su hija.

Finalmente, Nancy invitó a los familiares que están pasando por un proceso de duelo a acercarse a la fundación, ya sea en forma personal o contactándolos por las redes sociales. “Realmente no se queden, estamos en septiembre y estamos a pocos meces de las fiestas, donde la angustia de haber perdido un ser querido se hace más fuerte. Estamos para acompañarlos y darles las herramientas para que ese proceso de duelo sea más llevadero”, expresó.

Por su parte Marcelo solicitó a la población respeto y dijo “el límite de velocidad dentro de la ciudad es de 40km. y 30km. en las esquinas. Estamos dentro de una ciudad chica, nos conocemos todos y respetémonos. Se pierden vidas, es muy triste perder un ser querido, una hija, una madre, un padre o un hermano. Bragado es chico y no cuesta tanto llegar de una punta a la otra. Llamo a la reflexión a los chicos y jóvenes que andan en las motos, que los fines de semana y días de semana, no es necesario andar tan fuerte. Deben tener papas y si les pasa algo, ellos tendrán un dolor muy grande”.