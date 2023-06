Acción para el Desarrollo y Coalición Cívica agasajan a periodistas

Fue en el marco del Día del Periodismo en Épico. Hubo palabras de reconocimiento por parte de Marita Gelitti y Carla Bruno quien expresó “No vamos a ir en la misma lista con el Intendente Municipal de ningún modo”.

En una noche del pasado miércoles, el salón Épico se convirtió en el punto de encuentro para celebrar el Día del Periodismo. El evento fue organizado por Acción para el Desarrollo y la Coalición Cívica, con intención por parte de ambas fuerzas políticas, de reconocen la importancia del periodismo en la sociedad.

El agasajo contó con la presencia de trabajadores y dueños de medios de comunicación, así como también dirigentes y equipos de trabajo de ambos partidos políticos. El objetivo principal era reconocer la labor de los periodistas y la importancia de su trabajo en la construcción de una sociedad informada y democrática.

Durante el evento, Marita Gelitti, en representación de Acción para el Desarrollo, como así también Carla Bruno, precandidata a Intendente por la Coalición Cívica, dirigieron unas palabras a los presentes.

CONCEPTOS DE MARITA GELITTI

Marita Gelliti “Feliz día a todos los trabajadores de prensa de Bragado, gracias por acercarse acá. Con Carla Bruno dijimos vamos a reunirnos, agasajarlos en su día, a agradecerles por todo el trabajo que hacen y que nos acercan siempre la posibilidad de dejar nuestras propuestas, nuestros pensamientos a la comunidad de Bragado. Hace un año nos encontramos en el mismo lugar, me acuerdo, parece que pasó poco tiempo y pasó mucho tiempo. ¿Qué pasó en este año? A nivel político, social, económico y pasaron un montón de cosas re lindas como que ganamos el mundial, pasaron cosas medias complicadas como la sequía que nos azotó bastante y nos afectó mucho a la economía y el medio ambiente. Después por supuesto, crisis económicas, políticas, sociales, lo de siempre”

Se preguntó entonces, “¿Cómo nos cómo nos hemos enterado los ciudadanos de todas estas cosas? Porque están los medios de comunicación, porque está la prensa, porque están los trabajadores de prensa que desde la responsabilidad que tengan, sean a nivel internacional nacional, o local, nos acercan la información. Es tan imprescindible el trabajo de ustedes y creo que todos lo tenemos que respetar. A veces se dice están las redes sociales y cada uno escribe lo que quiere, pero la responsabilidad, esta cuestión del periodismo de investigar, de preguntar, siempre de dudar y la crítica constructiva, es sumamente imprescindible para el sistema republicano y democrático. Nosotros como políticos tenemos la obligación de explicar, de exponer nuestras ideas y ustedes son un medio indispensable y un canal indispensable”.

Agregó entonces: “Hoy está la Inteligencia artificial, está la tecnología y hay muchas cosas que quizás se van a suplir, pero la emocionalidad, la sensibilidad, esto que hacen ustedes, la verdad creo que es insustituible. Así que muchísimas gracias por el respeto, por la responsabilidad con la que ejercen la tarea. Gracias en nombre de Acción para el Desarrollo por estar siempre atentos y de manera respetuosa siempre recibirnos”.

PALABRAS DE CARLA BRUNO

Carla Bruno, por su parte se dirigió a los presentes manifestando “Bienvenidos a todos… yo también me acordé hoy con mucha emoción del año pasado y le agradezco el recordatorio Marita, porque el año pasado fue una salida difícil, me costó salir, llegar y quedarme. Estaba pasando una situación de salud difícil y este año estamos con felicidad mejores y enfrentando mejor la vida, así que es muy emotivo este día para mí por razones personales. Primero les quiero agradecer a todo el equipo tanto de la Coalición Cívica, como de Acción para el Desarrollo, que están siempre presentes. A Marita sin cuya férrea organización esto no hubiera pasado y a ustedes por venir”.

Expresó entonces la precandidata a Intendente: “Siempre destacamos en este día, que se celebra el Día del periodista, la importancia del periodismo para la sociedad. Como dijo Marita, es una pata indispensable de la República, no hay República si no hay un periodismo independiente que pueda narrar los hechos y transmitir su voz a los a los ciudadanos. Además es una responsabilidad de apegarse a la verdad y de narrar los hechos imparcialmente, más allá de que cada uno tenga su opinión. Los políticos no estamos ajenos a esa responsabilidad también, porque le debemos el respeto a la independencia, pero además también un correcto manejo de la Pauta Publicitaria del Estado, cosa que se hace difícil, que no se ve todos los días”.

Agregó: “En particular, hoy leía un escrito que había mandado alguno de ustedes refiriéndose a eso y creo que es fundamental, lo difícil que es para el periodista en las ciudades pequeñas en donde no hay tanta facilidad para para disponer de recursos económicos, para el empresario del medio, para los periodistas que ejercen siempre con más vocación que gratificación económica. Así que muchas gracias por hacer que nuestra ciudad tenga esta enorme cantidad de periodistas trabajando todos los días y transmitiendo la voz de todos. Feliz para todos”.

Carla Bruno: “No vamos a ir en la misma lista con el Intendente Municipal de ningún modo”

Consultada respecto a cómo encara el tramo final antes del cierre de lista teniendo en cuenta lo que está pasando en la coyuntura nacional con tensión entre Larreta y Bullrich, Carla respondió “Nosotros acá, en la en la ciudad, estamos trabajando con mucho amor, con mucha tranquilidad, siempre con mucho diálogo todas las partes de Juntos por el Cambio, sobre todo el espacio nuestro. Nosotros quisiéramos poder superar esas diferencias prontamente y dedicarnos ya directo a las propuestas. Nos gustaría ir con las dos boletas, pero son cosas que no decidimos nosotros. Tendremos que esperar hasta, primero este 14 que se firmen las alianzas y hasta el 24 en que se definan”.

Consultada sobre si se ha concretado el trabajo conjunto entre Acción para el Desarrollo y la Coalición Cívica de cara a las próximas elecciones, Bruno contestó “Si, es una decisión tomada desde hace mucho ya. Con Marita nos tomamos un té hace ya más de un año, casi dos años, en febrero del 2022 fue la primera reunión y decidimos que convenía juntar estas dos ideas que teníamos que eran muy parecidas y estos dos espacios, hacerle una propuesta competitiva y concreta al bragadense. Así que sí, firmes las dos juntas acá y que el espacio todavía está abierto, vamos a ver cómo se conforman”.

Consultada sobre la elección de un candidato presidenciable, si estaría más cerca de Larreta que de Bullrich, Carla Bruno contestó “No, yo en este momento no podría decidirme por uno. La verdad, es que lo que quiero es que Juntos por el Cambio, que es el gran tesoro que tenemos para garantizar la alternancia en la República, gane. Creo que en estas elecciones necesitamos un cambio, no puede seguir el Frente para Todos, es un partido que está pasando un momento desgraciado que está transmitiendo al país. Es un frente que, ya está para mí, prácticamente en caída. Entonces creo que necesitamos que Juntos por el Cambio, o Cambiemos, que el frente de Juntos gane estas elecciones y ese es todo mi interés”.

Al expresarle que Lilita Carrió se encuentra más cerca de Larreta, Bruno contestó “Sí, Lilita está cerca de Horacio (Larreta). Nosotros desde acá respetamos todas las líneas a niveles nacionales, pero quisiéramos la unidad o la tranquilidad para todos lo más pronto posible”.

Ante la consulta sobre la posibilidad que en Bragado haya una sola lista local por Juntos por el Cambio, un pedido que realizan los intendentes a los dirigentes nacionales, Carla Bruno contestó: “En nuestro caso, Marita me corregís, no, en nuestro caso, nosotros no vamos a ir en la misma lista con el Intendente Municipal de ningún modo. Eso no es una opción. Nosotros estamos representando este espacio dentro de juntos, nosotros ya estamos decididas y hay una precandidatura lanzada”.

Consultada sobre como se encuentra la relación con el PRO a nivel local, Bruno expresó “ Muy bien, no se olviden que trabajamos juntos en las elecciones pasadas, que hemos hecho cosas juntos todo este año. Hace poquito cuando inauguramos el local estuvieron con nosotros. Fundamental que el trabajo en el Concejo Deliberantes es conjunto. Hoy hable por teléfono con ellos un rato largo, intercambiando ideas. Estamos cerca, nosotros tenemos que esperar definiciones que nos superan a todos, pero estamos muy cerca”.

Respecto a las críticas a la gestión municipal, Carla Bruno manifestó “Nosotros primero, creo que tenemos una vocación de servicio, una vocación de trabajo para el ciudadano bragadense, que nos destaca a todos los miembros del espacio. Segundo creo que nosotros queremos llevar los valores, los valores fundamentales de nuevo a la práctica de la política. Tercero, creo que se puede mejorar toda gestión, se puede mejorar y nosotros creemos que se puede mejorar y hacer más eficiente en muchos aspectos y queremos tener la oportunidad de hacerlo”.