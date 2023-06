AcerBrag agasajó a los periodistas locales

La emblemática empresa local generó un encuentro entre los trabajadores de Bragado y los periodistas nacionales Fabián Rubino y Gustavo Tubio.

Una interesante propuesta de agasajo a los trabajadores de los medios de comunicación, fue realizada ayer por la emblemática empresa de nuestra ciudad AcerBrag, en el marco del día del periodista que fue el pasado 7 de junio. La empresa siderúrgica generó un momento de encuentro entre los periodistas locales, los representantes de la firma y los reconocidos periodistas nacionales Fabián Rubino de América TV y Gustavo Tubio de TN y Canal 13, donde mediante la excusa de compartir un almuerzo en Don Candioti, se dio paso al intercambio de experiencias.

Fue precisamente Cecilia Papavero, gerente de Relaciones Institucionales de AcerBrag, quien dio la bienvenida a los periodistas locales, dejó el saludo institucional de la empresa y presentó a los periodistas de los medios nacionales con quienes se generaría un interesante intercambio de experiencias. En el encuentro, los trabajadores de los medios locales pudieron entrevistar a las visitas, en un agradable intercambio de palabras muy desestructurado.

Durante la entrevista con los medios locales, Gustavo Tubio, quien ya ha visitado nuestra localidad en otras oportunidades expresó “Me encanta Bragado, veníamos caminando desde el hotel con Fabián charlando y a mi me encanta la paz de las ciudades”. Frente a este comentario Fabián Rubino acotó a modo de broma que “…quiere venir a vivir a Bragado, espero que ustedes lo dejen”.

Gustavo Tubio, explicó que hay una vinculación con el distrito, ya que su hijo más grande se encuentra de novio con Josefina, una chica oriunda de O´Brien, “la adoro y es una hija más”, manifestó, a lo que nuevamente Rubino bromeó “…no permitan que los Tubios entren a Bragado”. Tubio devolvió las bromas a Rubino cuando les preguntaron si se conocían, a lo que respondió “De toda la vida, de cuando Fabián tenía pelo, hace tantos años”.

EL TRABAJO DE LOS MOVILEROS Y LOS PERIODISTA

Consultado sobre la valoración del trabajo de los movileros en los medios de comunicación, Gustavo Tubio, quien está nominado a un Martín Fierro por esta tarea expresó “el señor (por Fabián Rubino) te puede contar más sobre eso porque tiene dos Martín Fierros. Son mimos interesantes, si bien uno no vive de los premios, la vida sigue igual después de ganarlo o de perderlo. Pero es lindo que se considere el laburo de uno, puntualmente en un año, este es por lo que uno hizo en 2022, pero también seguramente tiene que ver con lo que uno ha hecho en tantos años”. Consultado, no solo por su trabajo en la tele, sino también en la radio Tubio respondió “Si hace muchos años que hago radio, también escribo y público en la web. Trabajo en todos los formatos periodísticos”, afirmó.

Fabián Rubino, quien es muy cercano a nuestra localidad ya que es oriundo de Tapalqué, recordó su localidad al decir “Siempre vuelvo, uno no olvida nunca de donde son sus raíces. Tengo a toda la familia y algún día vamos a volver definitivamente”. Consultado sobre las diferencias en la televisión que se puede hacer en Capital Federal y el interior a pesar de los pocos kilómetros, Rubino respondió “Es muy diferente y hay que valorar mucho el periodismo local, tiene que ser muy comprometido y es difícil hacerlo en el cara a cara, donde vos salís y te conoces con todos, entonces tu opinión es muy comprometida y tenés que hacerte cargo de ella”.

Agregó “Por eso es muy difícil ejercerlo en un lugar que no tiene los habitantes que tiene Buenos Aires u otros lugares del país. Allá de hecho entrevistas a alguien y después no lo ves más, acá es distinto porque saben dónde vivís. Hay que tener mucho cuidado cuando uno hace periodismo local, porque podes herir susceptibilidades, que después te juegan en contra y vivís una mala pasada. Quizás haces un comentario desde la buena fe, pero podes afectar mucho más que en Buenos Aires”.

Consultado por los dos Martín Fierros obtenidos en su carrera, Fabián contestó “Me lo dieron, no se, los tengo en casa. Como decía Gustavo, son mimos, pero no sé, uno no trabaja para los premios. Trabaja para hacer su trabajo y que cuando vaya a su casa esté con la mente tranquila y que ha realizado su tarea bien. Eso es lo principal que le puede pasar a uno, haber hecho bien tu trabajo. El tradicional movilero, viste que siempre hay mucha rosca periodística, que operan y también hay periodismo contaminado; pero los movileros no. Los movileros son los que van, te cuentan la verdad, se mojan las zapatillas, se insolan; son la parte del periodismo más honesta que hay y yo los defiendo a capa y espada. Son los que te van a contar la verdad y nunca te van a mentir”, finalizó.