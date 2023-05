Artesana local lucha por permiso para trabajar en Plaza San Martín

Eliana Cabañas, una artesana de Bragado con tres hijos, ha estado luchando por los permisos para trabajar en la Plaza San Martín desde hace seis años. Ahora, corre el riesgo de que le secuestren sus pertenencias.

Eliana Cabañas, una artesana y madre de tres hijos, ha estado enfrentando problemas para trabajar en la Plaza San Martín desde hace seis años. A pesar de que ha estado realizando pedidos en este lugar desde 2016, el personal de Guardia Urbana le ha pedido que se retire por no contar con el permiso adecuado. Incluso después de presentar todos los papeles necesarios al municipio, todavía no ha recibido una respuesta satisfactoria y expresa que los mismos están a la firma del Intendente Vicente Gatica.

En una entrevista, Eliana dijo: «La gente me conoce mucho en la plaza San Martín, trabajo y le doy mi emprendimiento a la gente. No tengo ninguna queja de la gente y la verdad que me apoya mucho. Voy los sábados, domingo y los feriados y tengo un horario que me lleva mucho tiempo y dedicación».

La situación se ha intensificado recientemente cuando el personal de la Guardia Urbana amenazó con secuestrar sus pertenencias si ella continuaba trabajando en la plaza sin permiso. A pesar de que Eliana ha intentado obtener el permiso necesario a través de múltiples solicitudes al municipio, aún no ha recibido una respuesta satisfactoria.

Eliana, que es la única fuente de ingresos de su familia, ha estado pagando $35,000 de alquiler y solo recibe $20,000 de asignación. «Es mi única fuente de ingreso, tengo tres hijos de 11, 5 y 3 años que mantener, y eso es el único ingreso por trabajo», dijo Eliana.

La artesana está luchando por el derecho a trabajar en la Plaza San Martín. Eliana expresa haber sido víctima de la incomprensión y la falta de apoyo del municipio, mientras continúa luchando por sus derechos y espera recibir el apoyo necesario para mantener su emprendimiento y asegurar un ingreso para su familia.