Bragadenses participan en Paraná de un torneo de fútbol +55 y +60 años

Eran las 9:00hs. de la mañana del jueves, cuando un importante grupo de bragadenses concentraban en el monumento al Caballo para, desde ese punto, iniciar un viaje en autos particulares para participar en la ciudad de Panamá de un torneo de futbol para +55 y +60 años. Pedro Luberriaga y Carlos Martinez dialogaron con nosotros sobre esta participación deportiva.

Sobre esta competencia, Pedro Luberriaga explicó que son torneos nacionales de veteranos que se realizan anualmente y son organizados por la Asociación de Veteranos del Fútbol Argentino. “Fuimos invitados para participar y armamos dos equipos en dos categorías, de más de 55 años y otro equipo de más de 60 años y bueno ya estamos preparados”, expresó

Los equipos comienzan su competencia hoy, viernes, con dos partidos por jugar. Continuarán el día sábado con otros dos encuentros y en el caso de llegar a la etapa final, la misma se definiría el día domingo.

Consultado sobre como fue la preparación para este torneo Pedro explicó “Muchos partidos no jugamos, porque cuidamos a los jugadores. Estamos en una etapa que tenemos muchos problemas de lesiones. Lo más importante para nosotros es, poder armar este grupo y a esta altura de la vida poder estar disfrutando de estos eventos”.

Estos jugadores cuentan con la experiencia de haber participado de otras competencias, contando entre las misma, la presencia en el torneo de en Federación Entre Ríos y hace unos meses en Ramallo disputando otro evento similar.

Sobre las principales dificultades que se presentan Loberriaga comentó “Es complicado armar los equipos, hay muy poca gente en actividad que juegue en cancha de 11, necesitamos armar los planteles bien largos para poder hacer los cambios y tenemos que recurrir a gente de otras ciudades”. En este sentido Pedro nos explicó que el equipo está integrado por jugadores de Tres Algarrobos, 9 de Julio de 25 de Mayo, Buenos Aires.

Carlos Martínez por su lado comentó que desde hace tiempo tienen reservada la estadía para poder albergar a los jugadores de ambos equipos. Sobre el campeonato, Martinez comentó “Lo más importante cuando uno forma un grupo es la amistad y todo lo que lo que genera estar de vacaciones para nosotros, porque la verdad que es disfrutarlo a full a esta edad”.

Agregó “Yo soy el abuelo del grupo y justamente es hermoso es un deporte que a todos nos gusta, nos apasiona, si no, no estaríamos acá con esta edad. Es difícil encontrarnos, por trabajo, por todo tipo de cosas. También hay mucha gente que ya no juega más al fútbol y han sido unos señores jugadores muy importantes en la vida de Bragado y o alrededores”.

Entre los veteranos que integran ambos equipos se encuentran “el Polaco García”, “el enano Pacheco”, “Cali Rodríguez”, entre otros. Al preguntarle sobre futuras participaciones Pedro Luberriaga respondió bromeando “Mira, vamos viendo, vamos a ver cómo llega el plantel de vuelta. La mitad va a estar en la enfermería calculo”, aunque reconoció que la intención es lograr un ritmo de participación cada cuatro o cinco meses y mientras se pueda competir.

El equipo ya arribó ayer a la ciudad de Parana y desde este medio le deseamos éxito a este grupo de gladiadores que, a pesar del paso del tiempo, siguen disfrutando de su pasión, el futbol.