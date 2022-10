Avanza la ley de Alcohol Cero al Volante

El proyecto fue tratado y aprobado en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación. Nancy Álvarez de la Fundación Abrazos que Calman y Lilian Pérez de Estrellas Amarillas, nos brindaron detalles.

Desde la ONG Estrellas Amarillas y la Fundación Abrazos que Calman, ambas instituciones orientadas a la prevención de los siniestros viales en nuestra ciudad, se encuentran trabajando junto a una red de instituciones del país para impulsar la ley de Alcohol Cero al Volante. En las últimas horas ha habido avances en el tratamiento del proyecto en el Congreso Nacional y para conocer detalles sobre el mismo dialogamos con Nancy Álvarez y Lilian Pérez.

Nancy de la Fundación Abrazos que Calman, expresó su alegría al expresar “Hace un tiempo que venimos impulsando y apoyando a muchas familias de toda la Argentina para que sea ley alcohol cero. Ayer tuvimos novedades, la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación, lo dio por aprobado. Ahora estamos esperando novedades porque una vez aprobado este proyecto pasa a la Comisión de Seguridad Interior”.

Agregó: “La realidad, que ya la venimos hablando, es que esta ley no pretende que la gente no tome alcohol, pero sí que se revierta esa situación de que si tomo voy a conducir. Ese es el espíritu de esa ley de alcoholemia cero, para que se puedan evitar se pueden evitar futuras muertes, como ha pasado en cada caso, tanto pérdida de padres o de hijos que un conductor alcoholizado termina con su vida. Si bien ahora tenemos un poco de tolerancia, cuando se apruebe esta ley, directamente va a ser cero de alcoholemia”.

Recordemos que actualmente la ley permite una tolerancia del 0,2 en los conductores particulares y 0 para los choferes profesionales. Al respecto Lilian Pérez, de Estrellas Amarillas, se manifestó al respecto diciendo “Ahora está así. Esta ley pretende que sea cero total al conducir, que es lo que mucha gente no entiende. Nadie le está pidiendo que no tome, simplemente que el que toma, no maneje. El que toma alcohol no debe conducir. Se pueden evitar muchas muertes, el alcohol al volante mata y muchos tienen que tener conciencia sobre eso”.

Agregó: “Nosotros, en Estrellas Amarillas, perseveramos la vida. Para nosotros es fundamental por ese sí a la vida que tenemos, queremos que entiendan que se pueden evitar muchas muertes y muchísimos más incidentes. Tampoco es justo que uno salga a la calle alcoholizado a matar y después siga caminando como si tal cosa, porque las penas son muy leves. Entonces más control y penas duras, desde ahí se cambiarían muchísimas cosas, ahí ya podríamos empezar despacito a construir algo, con una luz de esperanza a que disminuyeran un poco estos accidentes trágicos, estos siniestros viales, porque los siniestros viales son evitables”.

Nancy profundizó esta idea planteada por Lilian entre accidente y siniestro al decir “Se confunde mucho la palabra, aún en los medios de comunicación dicen hubo un accidente. Bueno si se puede evitar, no es accidente, es un siniestro vial”. Sobre la ley Nancy también hizo una aclaración “Lo que va a salir ahora es la ley sin la reforma del Código Penal. Es necesario aclararlo porque por ahí uno pretende que salga la reforma el código penal, donde haya una justicia ejemplar para aquel que comete la imprudencia al volante. Por el momento va a ser la ley de alcohol cero, pero el año que viene se va a impulsar la reforma al código penal, donde realmente sean esas penas ejemplares que cada familia de víctimas de siniestros viales estamos esperando, para que cuando vos conducís realmente tomes conciencia de que no debes tomar”.

Al mismo tiempo Lilian informó que ahora, en Córdoba, hay una ley que establece que una empresa de remises se encarga de llevar a las personas después de los eventos y los trasladan, pudiendo así las personas consumir alcohol. “Son llevados a su lugar cuidándolos y cuidando al prójimo, porque no solo nos estamos cuidando nosotros, los estamos cuidando a todos”, expresó.

LAS ACTIVIDADES DE LAS INSTITUCIONES

Lilian Pérez informó que desde Estrellas Amarillas continúan los trabajos de señalización de los puntos de la ciudad donde hubo víctimas fatales producto de siniestros viales a pedido de los familiares, habiendo pintado hasta el momento un total de 62 estrellas y 22 carteles de señalización. Además acompañan a la Dirección de Tránsito, la Jueza de Falta y Abrazos que Calman, brindando charlas en los jardines de infantes y colegios, calculando terminar el año habiendo pasado por todos los establecimientos educativos.

“Este año, desde el día 1 que empezamos a trabajar, no paramos nunca de dar charlas. Nuestra misión pintar estrellas, para eso estamos y recordar a nuestras nuestras estrellitas nuestros ángeles como decimos nosotros, que estén siempre presentes. Para nosotros en el lugar de madre, en el lugar de hija, es duro. Por eso es que no queremos más sillas vacías en las fechas claves, se nota mucho eso. Tratando de seguir adelante y siempre con la esperanza ahora del alcoholemia cero, después con la reforma del Código Penal y no bajar los brazos hasta que nos llegue el momento de la partida nuestra y acá vamos a seguir”, dijo Lilián.

Por su parte Nancy se refirió al trabajo de su fundación al decir “Nosotros seguimos abrazando, seguimos conteniendo a papás o familias que pasan por la pérdida, ya sea en siniestros viales o en otras circunstancias de la vida. El domingo, el día de la madre, que es un día muy especial para nosotras y digo para nosotras porque aquel que perdió un hijo sabe lo que significa ese día, vamos a tratar de transformarlo de la mejor manera, como nosotros decimos, honrando el legado de nuestros seres amados que hoy no están. Así que a partir de las 16 horas en la plaza San Martín vamos a estar dando algunas golosinas a esa mamá que se acerque o a ese niño o alguien que necesite un abrazo. Vamos a dar abrazos gratis y el lema de esta movida del día de la madre es ‘Cuando las palabras sobran, los abrazos hablan al alma’. Así que los esperamos, vamos a pasar un tiempo de abrazar de abrazarnos y de contenernos”, manifestó.

Nancy también informó que los días 29 y 30 de octubre realizan el Segundo Encuentro de Padres, en la quinta La Esperanza, con asistentes de otras localidades, donde no solo buscan consolidarse como grupo, sino que además se dictarán talleres para padre y para hijos. “No nos olvidemos que aquellos hijos que quedaron, no solamente perdieron a su hermano, sino también que sus padres ya no son iguales. A veces es necesario tratar esos sentimientos y esa problemática dentro de la casa no y no olvidarnos de ellos también”, comentó Nancy. La actividad contará con la presencia de un psicólogo social, Benjamín Islas y contará con la participación de Lore Ferrer.