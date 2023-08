Bragado Avanza a las Finales de los Juegos Bonaerenses en Cultura

En una emocionante jornada en Alberti, los representantes de Bragado demostraron su talento y dedicación en los Juegos Bonaerenses de Cultura. Con un total de 22 participantes, la comunidad bragadense celebró los resultados obtenidos, que les aseguran un lugar en las finales en Mar del Plata.

La localidad de Alberti fue testigo de una muestra excepcional de talento durante los Juegos Bonaerenses de Cultura, en los cuales Bragado participó con 22 representantes que compitieron en diversas disciplinas. Además de los talentosos participantes, Bragado también se enorgullece de haber aportado tres jurados de excepción: Marcela Coñequir, Andrés Dillón y Claudia Lo Giocco, quienes contribuyeron a la evaluación de los concursantes.

La jornada estuvo marcada por la pasión y el compromiso de cada participante, que dieron lo mejor de sí en sus respectivas disciplinas. Desde solistas vocales hasta artistas visuales, cada competidor llevó consigo el orgullo de representar a Bragado en una competencia de esta magnitud.

Los resultados obtenidos llenaron de alegría a la comunidad bragadense. En la categoría de Solista Vocal Sub 15, Jazmín Ailén Machello, de Warnes, logró el 2º puesto, mientras que en la categoría Sub 18, Octavio Pérez Brocca de Mechita, dejó su marca. Hugo Horacio Pérez se destacó en la categoría de Solista Adulto Mayores.

En las categorías de Dibujo, Victoria Jerez y Milagros María Mercedes Domínguez dejaron su huella en las divisiones Sub 15 y Sub 18, respectivamente. Nicolás Joaquín Ortiz compitió en la categoría de Dibujo PCD. Delfina Martins se destacó con el primer puesto en Dibujo Adulto.

En la disciplina de Pintura, Violeta Nirino se destacó en la categoría Sub 15, mientras que Isabella Gorosito, de Warnes, logró el 3er puesto en la categoría Sub 18. Silvia Liliana López se destacó en Pintura Adultos, y Juan Andrés Fernández se presentó en Pintura PCD. Carlos Alberto Chazarreta obtuvo el primer puesto en la categoría de Objeto Adultos.

En Fotografía Juvenil, Julia Marco demostró su habilidad y creatividad. En la categoría de Cuento, Juan Ismael Verón participó en Sub 15, mientras que José Pellegrino compitió en Sub 18, y Nélida Josefa Martínez en Cuento Adultos. En Poesía, Tiziano Melgarejo y Thiago Pancere dejaron su marca en las divisiones Sub 15 y Sub 18, respectivamente. Juan Domingo Justianovich se destacó obteniendo el 3er puesto en Poesía Adultos.

Carolina Cassano brilló en la disciplina de Stand Up Juvenil, obteniendo el primer puesto. Maitena Anahí Rodríguez demostró su talento en Arte Circense, y Julián Ortiz Balbuena participó en Narración Oral PCD.