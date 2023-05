Capacitan a fuerzas de seguridad para atender personas con discapacidad

La asociación ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina) brindó una importante capacitación en el salón Ex Combatientes en Malvinas del Palacio Municipal para personal de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de brindarles herramientas para el abordaje y atención de personas con discapacidad, especialmente aquellos que tengan síndrome de down. Los miembros de ASDRA explicaron el modelo social y las buenas prácticas en discapacidad y también dieron sugerencias y herramientas para que los uniformados puedan dar los apoyos necesarios en caso de que una persona con discapacidad intelectual requiera su ayuda.

La actividad contó con la presencia de Pedro Crepi, Director Ejecutivo de ASDRA, Silvina Alonso, Coordinadora del Programa de Inclusión Laboral, Pablo Bongiorno, miembro de la comisión directiva y Marisol Ortiz, responsable de la Relación con las Organizaciones. Asistieron personal policial de la Policía de Seguridad Comunal, de la Comisaría de la Mujer y la Familia, Policía Científica, del Centro de Entrenamiento, de la Patrulla Rural y la policía de Servicios Sociales, también participaron como invitados los inspectores de la Guardia Urbana Municipal.

Durante la capacitación, Silvina Alonso explicó la importancia de sensibilizar, concientizar e informar para que las personas con discapacidad intelectual puedan tener acceso a la justicia. “Tiene que ver, en principio con sensibilizar sobre la necesidad de este encuentro, sobre la importancia y luego sí capacitar. Nos capacitamos en cuanto al modelo social actual de la discapacidad y distintas sugerencias y herramientas que creo, les va a facilitar mucho el acceso a las personas con discapacidad y el encuentro y la comunicación con la policía local”, expresó.

Por su parte, Pablo Bongiorno agradeció a las fuerzas de seguridad por permitirles llevar este mensaje a toda la comunidad de Bragado y remarcó la importancia de la capacitación. “Formarlos para que sepan cómo manejarse, cómo resolver los problemas y cómo darle el mejor apoyo a estos jóvenes o estas personas que están en la vía pública, para nosotros es fundamental porque los estamos formando para que se dirijan a ellos. Si ellos saben cómo contenerlos y cómo darles respuestas, para nosotros una ayuda absolutamente imprescindible”, señaló.

Pedro Crepi, presidente de la asociación, recordó que esta jornada es una continuación de una ofrecida el año pasado sobre prevención de abusos. Además, destacó el apoyo de ASDRA a la familia Gobet, cuyo hijo con síndrome de down fue víctima de abuso. “Queremos también en esto, apoyar a la familia. Decir que desde ASDRA tenemos la mirada muy firme en esta situación, que vamos a acompañar de las familias hasta las últimas consecuencias. Queremos que tengan paz, que tenga paz también su hijo y que sobre todo la Justicia actúe con mucha firmeza en este caso y esta sentencia que no se dilate en el tiempo”, afirmó.