Celina Sburlatti pide la banca abierta para defender el legado de Raúl Alfonsín y repudiar los comentarios de Milei

Celina Sburlatti, ex concejala de la Unión Cívica Radical y ex presidenta del radicalismo bragadense, alzó su voz para repudiar las recientes declaraciones de Javier Milei contra el expresidente Raúl Alfonsín. Sburlatti defendió el legado de Alfonsín y expresó su desacuerdo con el estilo confrontativo en la política actual.

En medio de la polémica desatada por los comentarios de Javier Milei contra Raúl Alfonsín, Celina Sburlatti, una respetada figura política y ex concejala de la Unión Cívica Radical en Bragado, no dudó en expresar su repudio y defender la figura del expresidente.

Sburlatti comenzó señalando que existen ciertos límites que no deberían cruzarse en la arena política y que el estilo de confrontación que algunos adoptan no contribuye a un debate constructivo. «Mi estilo no ha sido el de una confrontación plena en cosas que por ahí no tienen sentido. En mi vida personal, tengo muchos amigos con quienes no coincido, y en mi propio espacio político, porque en Bragado no todos pensamos igual, pero hay cosas que sobrepasan los límites», afirmó.

La ex presidenta del radicalismo en Bragado elogió a Raúl Alfonsín por su importancia desde una perspectiva institucional y su papel en el fortalecimiento de la democracia argentina. «Para nosotros, ha sido una persona muy importante desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista del fortalecimiento de la democracia», dijo Sburlatti.

En cuanto a las formas de hacer política, Sburlatti manifestó su descontento con la retórica despectiva utilizada en la actualidad. «No me gusta el estilo de hacer política hablando pésimo de otra persona, de decir las cosas de una forma tan despectiva», expresó.

Sburlatti también hizo hincapié en la fragilidad de la democracia en América Latina y la necesidad de abordar la pobreza y el trabajo digno. Recordó que el gobierno de Raúl Alfonsín fue un período en el que se avanzó en cuestiones emblemáticas, como la ley de divorcio y la ley de Patria Potestad compartida, destacando la importancia de su legado.

La ex concejala afirmó que ha apoyado y votado a Sergio Massa a pesar de las diferencias ideológicas, respaldando la idea de un gobierno de unidad nacional. No obstante, cuestionó la famosa frase de «la herencia» y abogó por la libertad de acción en la Unión Cívica Radical para mantener la unidad del partido.

Finalmente, Celina Sburlatti presentó en el Concejo Deliberante de Bragado un pedido de uso de Banca Abierta para repudiar los comentarios de Javier Milei sobre Raúl Alfonsín. Aunque el uso de la banca abierta generalmente se destina a temas locales, Sburlatti considera que el legado del expresidente es un asunto fundamental digno de debate en el ámbito municipal. «Creo que si uno reconoce en el federalismo al municipio como el eje de la formación política del país, es un tema fundamental, pero hay que ser muy federal para reconocer estos temas», concluyó.