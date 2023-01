Con la Bomba Tucumana vuelven la Peatonales de Bragado

La Directora de Cultura informó sobre cómo se desarrollará este clásico del verano. También se refirió a los Carnavales, Suena Rock, la Escuela de Arte entre otros temas.

En una interesante entrevista con la Directora de Cultura, Malena Católica, donde el disparador de la misma resultó ser el regreso de las Peatonales, un clásico de los veranos, la funcionaria aprovechó la oportunidad para informar a la comunidad sobre todo lo que se está trabajando desde el área, las obras y actividades que se programan en lo que promete ser un 2023 con una agenda cultural compleja.

Malena Católica manifestó: “Ahora empiezan todas las actividades al aire libre, las actividades de verano que siempre hacemos. Comienzan las peatonales a partir del sábado, los sábados van a ser en las localidades y los domingos van a hacer acá en el centro de la ciudad de Bragada en el mismo lugar de siempre”.

En relación a lo que se presentará Católica manifestó “Las propuestas son más o menos similares, como todos los años. Hay artistas locales, hay artistas que vienen de otras ciudades regionales. Por ejemplo, el 22 de enero viene la Bomba Tucumana cerrarla el comienzo de las peatonales, en lo que será un buen comienzo acá en la ciudad cabecera”.

La Directora de Cultura explicó que en realidad el comienzo es el sábado 21 en Mechita, “…los invitamos a todos los vecinos de Bragado que puedan acercar, a ir a partir de las21:00hs. frente a la delegación como todos los años y va a haber muchos músicos que van a estar acompañando ese día. Va a estar la comisión también que va a poner una cantina, así que va a haber para comer”.

En relación a la peatonal que se realiza en nuestra ciudad, Malena explicó que “Lo que hacemos este año, a diferencia de los demás, es que vamos a hacer los domingos en Bragado, frente al Teatro, el patio para las infancias. Va a ser en la calle del teatro que la vamos a cerrar. Vamos a dividir un poco el público infantil del adulto y va a haber espectáculos infantiles, va a haber actividades para hacer con los chicos. Esa parte que, a veces la hacíamos todo en el mismo lugar en la peatonal, este año las separamos”

OTROS EVENTOS DE ESTE VERANO

Las peatonales se extenderán hasta el 12 de febrero en Bragado y a partir del fin de semana siguiente, que ya es semana de carnaval, se van a hacer el 17 y 18 va a haber Carnaval en Mechita. Al mismo tiempo el 18 habrá peatonal en Irala y el domingo 19 de febrero se va a realizar el Zona Rock en la Plaza Alfonsín donde se presentarán bandas locales, invitada y un cierre de una banda invitada.

Por otra parte, existe la versión que, Los Auténticos Decadentes se presentarían en Bragado para el aniversario de la ciudad (5 de Marzo), consultada al respecto la Directora de Cultura expresó: “Todavía no, estamos con el cierre definitivo de la banda, estamos en las negociaciones, pero tenemos todo el deseo de que vengan. Ojalá que podamos cerrar y podamos terminar de filmar el contrato y que lo podamos anunciar oficialmente. Todavía no lo podemos hacer porque todavía no hemos firmado el contrato. Tenemos todo el deseo que sea una fiesta el aniversario”.

LA ESCUELA DE ARTE Y EL RETORNO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN MARZO

Consultada sobre la normalización de la agenda cultural, Malena Católica informó que se encuentran trabajando en la refacción de la Escuela de Arte y al respecto comunicó “Si terminamos el arreglo de la Escuela de Arte para marzo, se van a poder empezar. Sino van a tener que comenzar en abril, como empiezan las actividades acá en la en el teatro”.

En relación a los trabajos en la Escuela de Arte, Malena expresó “Nosotros durante todos estos años hicimos toda la instalación eléctrica nueva, toda la instalación de agua nueva e hicimos los baños nuevos. Ahora estamos haciendo la sala de cerámica nueva, porque la sala de cerámica quedaba como si fuera la cocina del centro materno. Entonces ese lugar está pegado al archivo y ese lugar ahora va a ser biblioteca y va a quedar junto con el archivo. Toda esta sala de cerámicas se pasa adelante, donde había otra cocina que estaba no tenía utilización porque es un lugar donde tiene habitaciones chicas. Tiramos algunas paredes y armamos salones grandes y estamos armando la sala de cerámica nueva. Va a estar la biblioteca en un en otro lugar que también estamos restaurando y nos va a faltar hacer la cocina nueva que, cuando terminemos estos dos lugares se realizará”.

Agregó: “Además, compramos un horno nuevo para el curso de cerámica y hay otro horno que es más industrial y estamos haciendo arreglar porque la verdad que tiene mucha calidad. También está el taller de alfarería, que espero que este año pueda empezar y también va mucha gente. La Escuela de Arte tiene cursos durante todo el año, ahora en el verano se dan algunos talleres, no muchos porque se está arreglando, pero en los veranos habituales se daban más talleres de verano, pero la verdad que tiene bastante trabajo”.

Católica también informó que en marzo también empieza el Mes de la Mujer, la Semana del Teatro “…ya se están programando todas esas cosas, nosotros cuando termina la Fiesta del Caballo empezamos a programar todas las peatonales, todas las actividades del verano y ya ahora empezamos con la Semana del Teatro y con el Mes de la Mujer”, expresó.