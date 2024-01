Concejal Gelitti Aborda la Competencia Municipal en Paradores de Ruta 5

La concejal Marita Gelitti, de Acción para el Desarrollo en Juntos, impulsa un Proyecto de Comunicación en el Concejo Deliberante de Bragado para abordar la competencia municipal en los paradores de la Ruta Nacional 5. La iniciativa surge por preocupaciones relacionadas con la seguridad, salubridad e higiene en estos establecimientos.

En una sesión de la comisión de Legales presidida por Mariano Rodriguez, la concejal Marita Gelitti discutió un Proyecto de Comunicación que presenta inquietudes sobre los paradores ubicados en la Ruta Nacional 5 y cercanías al acceso Elizondo. Gelitti expresó su preocupación por aspectos cruciales como la seguridad, salubridad e higiene en estos lugares.

La concejal señaló que, al consultar sobre el tema, ha recibido respuestas que sugieren que la Municipalidad no tiene competencia en los paradores debido a su ubicación en la jurisdicción de la Ruta Nacional 5. No obstante, Gelitti argumenta que, según la legislación vigente, la Municipalidad tiene poder de policía para controlar cuestiones relacionadas con la seguridad, salubridad e higiene, a pesar de no tener jurisdicción sobre la ruta nacional.

En el marco del Proyecto de Comunicación, Gelitti busca obtener información detallada sobre estos lugares. Además, subrayó la importancia de abordar estos temas críticos, destacando la necesidad de que la Municipalidad intervenga y garantice la seguridad de los ciudadanos.

Gelitti manifestó su preocupación por posibles riesgos, especialmente en términos de seguridad alimentaria en los paradores. «En este caso, y sabiendo que la gente necesita trabajar y ganarse la vida, también es cierto que el Municipio debe velar por el bien superior que es la seguridad de la población», afirmó.

La concejal destacó la importancia de convocar a representantes de la Municipalidad, específicamente de Inspección y Habilitación, así como del área de Defensa Civil, en la comisión de Legales. Argumenta que es crucial evaluar y abordar estas cuestiones para garantizar la seguridad de los ciudadanos y prevenir posibles emergencias.

Gelitti también compartió información sobre otros temas en los que ha estado trabajando, como la encefalomielitis equina y la propuesta de suspensión del estacionamiento medido por seis meses. Expresó la necesidad de analizar integralmente el tema del estacionamiento medido y considerar opciones como la eliminación o reducción del área.

En relación con el paro convocado y la adhesión de la Municipalidad de Bragado, Gelitti expresó su sorpresa y consideró que se trata de una falta de respeto hacia los ciudadanos de Bragado. Opinó que el paro es «muy partidario ideologizado» y cuestionó la adhesión municipal, alegando que no está dirigido contra Milei, sino contra la población local.