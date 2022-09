Concejales y referentes del Frente de Todos repudiaron el intento de magnicidio

En el día de ayer, en una conferencia de prensa brindada en el Concejo Deliberante, autoridades y dirigentes del Frente de Todos, se reunieron para analizar, reflexionar y repudiar el intento de magnicidio que sufriera la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

PALABRAS DE GUILLERMINA LHOSPICE

Guillermina Lhospice, presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos explicó “Nos encontramos acá el bloque de concejales del Frente de Todos y dirigentes de distintos sectores, apoyando y solidarizándonos con la Vicepresidenta, por este atentado que ha sufrido anoche. La verdad que repudiamos enérgicamente este accionar. No sólo han querido atentar contra la vida de la vicepresidenta, sino también con la democracia de todos los argentinos y argentinas. Es un momento muy difícil, la verdad que este odio que hoy se han engendrado en la sociedad, tenemos que llamar a la reflexión no solamente a los dirigentes políticos, sino también a los medios de comunicación y a toda la sociedad en general. Son momentos muy muy traumáticos y la verdad que ha sido muy desafortunado lo que ha pasado ayer”.

CONCEPTOS DEL CONCEJAL Y GREMIALISTA SERGIO BROGGI

Seguidamente hizo uso de la palabra el concejal Sergio Broggi, quien expresó: “Como decía la compañera, la verdad que repudiamos el acto de violencia y de cobardía hacia la Vicepresidenta de la Nación. Es un hecho lamentable en democracia que ojalá no se vuelva a repetir y que se llegue hasta las últimas consecuencias para saber de dónde viene semejante acto de violencia hacia una dirigente como lo veníamos diciendo y anunciando, que se venían generando actos de violencia y de persecución hacia los dirigentes políticos y los dirigentes gremiales. Vuelvo a decir que se repudia totalmente estos actos en la Argentina que tanto queremos que crezca y que salga para adelante y nos terminamos chocando con estos actos”.

PALABRAS DE LA CONCEJAL PUPY PAN RIVAS

La concejal María del Carmen Pan Rivas reflexionó sobre el intento de magnicidio afirmando: “Estamos realmente consternados, un hecho de violencia que es un ataque a la democracia después de 40 años y evidentemente esto es producto del hostigamiento la demonización que hace más de 15 años que sufre Cristina Fernández de Kirchner. Esto tiene que ser una advertencia para que los medios hegemónicos paren con el discurso del odio, porque evidentemente en alguna mente perturbada ha prendido y ya había dirigentes que habían advertido que esto podía suceder. Convocamos a todos los sectores de la sociedad expresarse profundamente repudiando esto para sostener la democracia que tanto nos costó conseguir y para apelar por la paz social y la convivencia democrática”.

LA MIRADA DE JORGE FERNANDEZ

También el concejal Jorge Fernández analizó los hechos diciendo “Realmente repudiar el hecho, es algo gravísimo, es un atentado mismo a la democracia, esa que tanto nos costó recuperar y que realmente pudo haber tenido consecuencias gravísimas. Creo que desde el 83 hasta ahora, todo este proceso ininterrumpido democrático que hemos vivido, jamás nos tocó estar tan cerca de algo peligroso a nivel social. Creo que estamos gradualmente, desde hace años, perdiendo el camino del diálogo, la escucha, la tolerancia. Tenemos esa argentinización de que el que piensa distinto es el enemigo. Hace mucho tiempo que discutimos personas y no ideas y es hora de que pongamos un freno. Todos los que tenemos alguna responsabilidad dirigencial, sea gremial, sea política, sea social y llamar a todo el mundo la reflexión de recuperar ese camino como decía de escucha y tolerancia. También esperar que todos los que se han expresado repudiando el hecho, me refiero puntualmente a dirigentes políticos de la oposición a nivel nacional y provincial y del oficialismo a nivel local, que lo lleven a la práctica; porque esto requiere de que todos nos pongamos de acuerdo que el camino, es la paz social y jamás la violencia”.

PALABRAS DEL DR. CIVELLO

Horacio Civello, reconocido dirigente del espacio expresó sobre esta situación “Estamos profundamente conmovidos y preocupados por lo que ha sucedido. Toda nuestra solidaridad para Cristina y su familia en primer lugar. El repudio más absoluto a la violencia política. Venimos advirtiendo hace muchísimos años que este dispositivo político mediático y judicial que llegó al absurdo de denunciar 534 veces a la presidenta, hoy vicepresidenta, que la hostigado durante 15 años desde las 6 de la mañana a las 12 de la noche por televisión, radio, redes, que esto iba a terminar mal. Indudablemente hoy estamos en el fondo del pozo, con la democracia amenazada. Todos debemos entender, lo que tenemos actividad política y responsabilidades, que tenemos que construir convivencia política y social, desde todos los lugares. Todos tenemos responsabilidad en ello”.

Agregó “Ayer vimos un emergente de esa situación. Sinceramente no sabemos todavía, porque está en etapa de investigación si esto es la obra de un solitario, si es la instigación de alguien, o la organización política está detrás, la verdad que lo desconocemos. Pero hoy no tiene importancia porque lo que ha sucedido es exponer en superficie lo que venimos advirtiendo hace muchísimos años. Hay que terminar con la justicia manejando la política, hay que terminar con el hostigamiento por las ideas, hay que aceptar que este gobierno tiene legitimidad electoral, que ganó las elecciones limpiamente, que nosotros respetamos el resultado en el 2015 y nos salimos a hostigar me denunciarla a nadie. Simplemente aceptamos y colaboramos desde los lugares que nos tocó actuar y eso lo que esperamos del resto de la oposición. Hoy he escuchado muchas declaraciones de compromiso, pero no veo una autocrítica por parte de los actores políticos de la oposición, de los que manejan los grandes medios de comunicación, de lo que están detrás de la justicia de que no se puede vivir en la Argentina de esta manera. Que todos debemos respetar la idea del otro y debemos actuar con razonabilidad con prudencia y con respeto. Después en las elecciones el pueblo dirá cuál proyecto abraza”.

Finalizó sus palabras diciendo “Nosotros somos defensores de un proyecto, de ninguna manera se nos puede perseguir por tener una idea y por tener un proyecto político para la argentina que se comenzó a construir en el año 45 y que a lo largo de todos estos años hemos sufrido persecución, muerte, desaparición, siempre del mismo lado. Indudablemente lo de ayer fue una gravísima advertencia, que le pudo haber costado la vida a nuestra compañera y que hoy hubiese hundido a Argentina en una crisis sin límite. Afortunadamente eso no sucedió. Apelamos a que haya realmente una autocrítica, reitero no queremos declaraciones de compromiso, queremos que realmente esto cambie”.

PALABRAS DE LA CONCEJAL EMMA ELIZALDE

Otra de las representantes del Frente de Todos que analizó lo ocurrido fue la Dra. Emma Elizalde cuando dijo “Nosotros, por supuesto desde Frente de Todos apoyamos a Cristina y repudiamos este hecho que, la verdad es algo inesperado. Creo que esto va más allá de lo partidario, es un atentado contra la democracia. Tenemos que dejar de tener la mirada en estas cuestiones, así tan agresivas que tiene la comunidad, en un blanco y negro que no debería ser así. Nosotros repudiamos este hecho y estamos acá todos unidos más allá de algunas diferencias que puede tener cada uno, porque creemos que esto atenta contra la democracia”.

PALABRAS DE EDUARDO GATICA

Otros de los referentes históricos del espacio y que se expresó en el día de ayer, fue el ex Diputado Eduardo Gatica, quien manifestó: “Escuchando a los compañeros y compañeras, realmente estamos consternado por una situación que se ha llegado a un límite. Hay que reflexionar en este caso. Todos los argentinos y argentinas debemos tener en cuenta que lo que sucedió ayer fue un tema que podía haber sido hoy, estar hablando de otra manera, de una crisis extremadamente peligrosa y difícil de contener. Porque la verdad que estamos hablando primero de una figura pública como es la Vicepresidenta de la Nación y segundo por lo que nos ha costado la democracia a todos los argentinos. Como bien decía Horacio recién, siempre el hostigamiento ha venido para este lado. Queremos discutir ideas, queremos decir propuesta, proyecto y que en definitiva el pueblo después se exprese las urnas en el año 2023, para ver cuál es el proyecto que quieren los argentinos y argentinas. Pero repudiamos totalmente este acto, venga de donde venga, más allá de la falta de credibilidad que hoy tiene la justicia, confiamos que haya justicia por este tema”.