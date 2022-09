Importante convocatoria en la plaza en repudio al intento de magnicidio a Cristina

El Partido Justicialista de Bragado se declaró en estado de alerta y movilización.

Tal como ocurriese en muchos puntos de nuestro país, también Bragado tuvo su encuentro para los militantes, dirigentes y ciudadanos que quisieran manifestar su repudio al intento de magnicidio que sufrió Cristina Fernández de Kirchner el jueves por la noche. El punto de encuentro fue la plaza Eva Perón, donde un importante número de vecinos se acercó hasta el lugar, ya no solo dirigentes y militantes como pudo verse en otros momentos, sino familias completas que atravesaban las tres generaciones.

En lo que fue una convocatoria realizada desde el Consejo de Partido Justicialista, pero que atravesara a otros espacios vinculados con el oficialismo y autoconvocados, se conformaría una Asamblea Abierta, donde fueron varias las personas que se expresaron libremente. Entre esas palabras además del apoyo a la democracia, a Cristina Fernández; los presentes solicitaron una nueva ley de medios, una reforma judicial y la unidad de todo el espacio a nivel local.

PALABRAS DE MONICA NIEVAS

Mónica Nievas integrante del Consejo de Partido tras agradecer la presencia de todos expresó “…estamos acá manifestándonos en la forma más pasiva que conocemos. Es estando juntos y brindando el apoyo a nuestra querida democracia en primer lugar, a la paz social que tanto necesitamos y ha sido bastante desbordada por los hechos ya conocidos anteriores al último que nos mató anoche, que fue el atentado hacia la querida compañera Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.”

Agregó: “Creo que esto es ya el zumo de todo lo que nos ha pasado. Por eso compañeros desde cada lugar, con la paz que necesitamos y la tranquilidad tenemos que dar el presente y reforzar con amor no con el odio. En el día de hoy escuchado bastantes comentarios de odio hacia lo que pasó tratando de poner en duda si fue real, si disparó, el hecho está, la violencia está contra una compañera, contra una mujer, contra una argentina que supo llevar 12 años al país feliz. Así que compañeros desde el lugar que nos toca a nosotros, con la paciencia y el amor que tenemos por la causa nacional y popular, debemos decir no a la violencia, basta de violencia”.

CONCEPTOS DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DEL PARTIDO JUSTICIALISTA

Seguidamente hizo uso de la palabra Germán Marini y quien inició sus palabras diciendo: “Que haya iniciado esto Mónica no es una cuestión menor. Creo que también el hecho que una mujer sea la que lleve la voz del consejo partido en el día de hoy, es importante. La violencia que nosotros estamos sufriendo como como peronistas, como justicialista pero la sociedad argentina en general, no sólo es contra un dirigente político, no tiene que ver con una cuestión exclusivamente del peronismo. Es la consecuencia de un discurso del odio en contra de todo lo que hemos logrado en la lucha del día a día desde el peronismo y la construcción social de la valoración de los derechos conseguidos”

Agregó: “Nosotros los convocamos desde el consejo partido a una asamblea abierta, como la que estamos haciendo en el día de hoy. No somos los únicos que tenemos que hablar, cada uno tiene voz y tiene la posibilidad de hacerlo. Quién lo quiere hacer así lo puede hacer y lo puede expresar. Pero principalmente llevar a la sociedad toda, un discurso pasivo de generación de paz de acuerdo y basta de violencia. La verdad que llegar a un magnicidio en la Argentina, donde no es un loco suelto, no es una situación aislada, es la consecuencia de un montón de situaciones que vienen sucediendo a lo largo de la historia y particularmente en este momento”.

Expresó entonces: “No tenemos diferencias, no tenemos divisiones como argentinos y no tenemos que seguir incitando esta situación. No tenemos que seguir generando que esto fue una duda de algo que no pasó y que hubiera pasado. La realidad que el hecho premeditado de los discursos del odio genera estas consecuencias. Gracias a un montón de situaciones que podemos suponer, no pasó lo que hoy estaríamos lamentando; pero lo que pasó también es de lamentar y también hay que repudiarlo y enfáticamente, pero desde la paz y la construcción de una sociedad unida la cual nosotros desde el peronismo queremos hacer.

Marini finalizó su intervención expresando que “…Venimos de hecho que durante lo largo de estos tres años de gestión vienen bajando el precio a cada una de las acciones que hacemos nosotros como peronistas y fundamentalmente como argentinos y como argentinas. Basta de pisar cada situación que nosotros queremos defender. Nosotros no atacamos, ni violentamos absolutamente a nadie. No generamos un discurso del odio, nos generamos divisiones. Generamos acciones que son en defensa de lo que hemos conseguido y acciones que van en defensa de las conquistas sociales de las minorías, de los que más lo necesitan y porque nuestra historia nos identifica”.