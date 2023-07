Conmemoración de la declaración de nuestra soberanía hace 207 años.

En la mañana de este domingo se llevó a cabo el acto oficial en el Centro Cultural Florencio Constantino a 207 años del día de la Independencia de nuestro país, ceremonia donde se recordaron los conceptos claves de la vida histórica argentina: soberanía, identidad, independencia, libertad.

Antes de ingresar al Centro Cultural se izó la Bandera Nacional en el Monumento Mástil de la Plaza 25 de Mayo, momento a cargo del Jefe Comunal acompañado por personal municipal de larga trayectoria, ellos son: Olga Ferro y Jorge Granda.

El acto fue encabezado por el Intendente Vicente Gatica acompañado por su señora esposa; además del presidente el Honorable Concejo Deliberante, Aldo Expósito; la presidente del Consejo Escolar, Betina Menéndez; la jefa Distrital de Educación, Ana Aguilar y el secretario de Gobierno y Personal; Mauricio Tomasino.

Además estuvieron presentes el Secretario de Hacienda y Producción, Gustavo Ripari; la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, Natalia Gatica; el secretario de Obras Públicas, Fabio Bollini; la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Laura Benalal; la secretaría de Políticas Públicas de Salud, Mónica Puso; demás funcionarios del Depto. Ejecutivo; miembros del Concejo Deliberante, integrantes del Consejo Escolar, inspectores/as de niveles y modalidades, autoridades de educación, docentes , alumnos y comunidad en general.

BANDERAS

Con orgullo engalanaron este homenaje las banderas de ceremonia de: Escuela de Educación Especial Nº501;Escuela de Educación Especial Nº502; Escuela de Educación Estética Nº1; Centro de Educación Física CEF Nº59; Centro de Educación Complementaria Nº801; Centro de Educación Complementaria Nº802; CENS Nº452; CENS Nº453; Colegio Monseñor Espinosa de San José; Instituto Privado Bragado Agrotécnico; Escuela de Educación Técnica Nº1; Escuela de Educación Especial Equality; Estación de Policía Comunal Bragado; Delegación de Policía Siniestral de Bragado y Bomberos Voluntarios de Bragado.

Seguidamente compartieron palabras alusivas a este día la docente Micaela Larregui, vicedirectora de la Escuela Especial Nº501 y el intendente municipal, Vicente Gatica.

PALABRAS DE MICAELA LARREGUI

La docente remarcó la importancia de reunimos a honrar y celebrar uno de los momentos más trascendentales de nuestra historia como país, la Declaración de la Independencia, acto lleno de valentía, coraje y determinación que marcó el inició a una nueva Nación, libre y soberana capaz de tomar sus propias decisiones y forjar nuestro destino.

“En la actualidad recordamos y admiramos a nuestros próceres, hombres y mujeres que a pesar de las adversidades nunca perdieron la fe en sus ideales y lucharon incansablemente por un futuro mejor para todos”, reflexiona Micaela Larregui .

También remarcó la “unidad “durante este proceso, ya que nuestra Independencia no fue obra de un solo individuo sino de un pueblo unido y decidido a alcanzar la libertad.

Casi sobre el final habló de la restauración del sistema democrático, como otro acontecimiento significativo en la historia de nuestro país, que nos permitió sentar las bases para un futuro de libertad, igualdad y participación ciudadana cosechando logros importantes, como avanzar en la consolidación de las instituciones, en el fortalecimiento del estado de derecho y la promoción de diversidad e inclusión.

Para concluir alentó a seguir trabajando juntos dejando de lado las diferencias y construyendo puentes que nos acerquen como sociedad para lograr un país más justo, inclusivo y próspero para todos.

MENSAJE DE VICENTE GATICA

Hoy, en este día lleno de significado y emoción, nos encontramos reunidos para conmemorar un hito trascendental en nuestra historia: la declaración de nuestra soberanía hace 207 años.

En aquel 9 de julio de 1816, nuestros próceres, con coraje y determinación, hicieron resonar nuestras voces en busca de libertad e independencia. Fueron hombres y mujeres valientes que dejaron un legado imborrable en nuestra nación. Su espíritu se encuentra presente en cada rincón de nuestra ciudad, en cada vecino y vecina que día a día lucha por construir un futuro mejor.

Hoy, quiero recordar la fuerza de aquellos hombres y mujeres que desafiaron las adversidades y lograron lo aparentemente imposible. Su unión y capacidad de diálogo nos enseñan que, cuando nos unimos en pos de un objetivo común, somos capaces de superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Sigamos su ejemplo, mantengamos esa llama de unidad salvando las diferencias circunstanciales.

En este preciso momento histórico, enfrentamos desafíos que difieren de los de aquel entonces. Nuestra agenda está marcada por la generación de crecimiento y empleo, la lucha contra el cambio climático que impacta directamente en nuestra producción, y las crecientes demandas en materia de salud, educación y convivencia en el espacio público. Pero no temamos, pues somos herederos de una estirpe que no se rinde, que no se intimida ante las dificultades.

Vivimos días complicados, días que nos ponen a prueba y nos exigen dar lo mejor de nosotros mismos. Hemos atravesado una pandemia que desafió nuestros límites y nos empujó a unirnos en solidaridad. Hemos enfrentado la sequía, que amenazó nuestros campos y nuestra producción, y hemos sentido los embates de las incertidumbres políticas y económicas.

Pero en cada uno de esos desafíos, hemos demostrado nuestra resiliencia, nuestra capacidad de sobreponernos y de seguir adelante. Hemos demostrado que, en momentos difíciles, nuestra comunidad se fortalece y se vuelve una fuerza imparable. Y hoy, en este 9 de julio, reafirmamos nuestro compromiso de no claudicar, de no rendirnos ante las dificultades.

En cada rincón de nuestra amada ciudad, veo hombres y mujeres que día a día luchan incansablemente por un futuro mejor. Ustedes, vecinos y vecinas de Bragado, son los verdaderos protagonistas de nuestra historia, aquellos que marcan el rumbo y definen las prioridades. Ustedes son quienes inspiran con su ejemplo de trabajo arduo, de solidaridad y de respeto hacia el prójimo. En sus manos está el poder de transformar, de construir una ciudad más próspera y justa.

Es en esta conmemoración, que renuevo mi compromiso con cada uno de ustedes. Estoy orgulloso de ser el intendente de una ciudad que no se detiene, que no se conforma con lo alcanzado, sino que busca incansablemente alcanzar nuevas metas. Asumo, como desde el primer día, la responsabilidad de velar por el bienestar de cada vecino y vecina, de escuchar sus voces y actuar en consecuencia.

Hoy, más que nunca, necesitamos mantenernos unidos. Necesitamos dialogar, escucharnos y comprendernos mutuamente. Necesitamos ser solidarios y tender la mano al que más lo necesita. Necesitamos abrazar nuestras diferencias y encontrar en ellas la riqueza que nos fortalece como comunidad.

Aún nos encontramos lejos de lograr la madurez necesaria que permita a todos los habitantes de nuestro país vivir con dignidad y alcanzar la nación que anhelamos. Sin embargo, resulta sencillo atribuir la responsabilidad de nuestro destino a otros. Hagamos el ejercicio de reflexionar, al menos por un instante, sobre el hecho de que cada uno de nosotros es responsable y protagonista del presente y del futuro de nuestra nación. La historia no solo es forjada por los héroes nacionales, sino también por las personas comunes, como cada uno de nosotros. Tenemos la oportunidad de examinar nuestras actitudes diarias y alcanzar una verdadera libertad.

Si adoptamos la valentía de aquellos que optaron por separarse de España y asumir la responsabilidad de una historia independiente, podríamos realmente abrazar nuestro propio destino y edificar un país solidario, más íntegro y equitativo. La Patria va más allá de un concepto abstracto; es algo que construimos día a día, de manera colectiva.

En este 9 de julio, mi deseo más profundo es que no perdamos de vista nuestra esencia, nuestra identidad como ciudadanos de Bragado. Sigamos trabajando juntos, con valentía y determinación, para enfrentar los desafíos que se nos presenten. Sigamos construyendo un futuro en el que cada vecino y vecina encuentre su lugar, su oportunidad de crecer y realizarse.

Hoy, en este día de reflexión y conmemoración, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por formar parte de esta gran familia que es nuestra ciudad. Juntos, podemos lograr grandes cosas. Sigamos adelante, con la convicción de que cada paso que damos nos acerca más a la ciudad que soñamos.

¡Feliz día, queridos vecinos y vecinas! Que la fuerza de aquel 9 de julio nos inspire siempre a seguir construyendo un futuro lleno de esperanza y prosperidad.

TEDEUM

Como cierre del acto, fueron despedidas las Banderas de Ceremonia, sus abanderados y escoltas con fuertes aplausos y se invitó a los presentes a participar del Solemne Tedeum en la Parroquia Santa Rosa de Lima a cargo del cura párroco, Mario Cortés, el sacerdote Gustavo Sosa y el diácono , Miguel Gallo, estos últimos pertenecientes a la Parroquia San Martín de Porres.

Al finalizar la ceremonia religiosa, el cura párroco Mariano Cortes bendijo la nueva ambulancia incorporada hace poco tiempo al Hospital Municipal San Luis.

Cabe señalar, que tras el Solemne Tedeum estaba previsto la presentación frente al Palacio Municipal de ballets y agrupaciones folclóricas locales y un desfile cívico por las calles de la ciudad , que por las condiciones climáticas debieron suspenderse.

Gacetilla de Prensa: Municipalidad de Bragado