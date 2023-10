«Debajo de las Marcas» emotiva muestra fotográfica

El Centro Cultural Florencio Constantino de Bragado se convierte en el escenario de una conmovedora exhibición que resalta la valentía y la fortaleza de las mujeres que han enfrentado el cáncer de mama. «Debajo de las Marcas» es una muestra que captura la esencia de 23 sobrevivientes de esta enfermedad en imágenes emotivas.

El pasado sábado, Bragado dio inicio a las actividades locales de Octubre Rosa, un mes dedicado a la concienciación y detección temprana del cáncer de mama, con la apertura de una exposición fotográfica única en su tipo. La exhibición, titulada «Debajo de las Marcas», es el resultado de una colaboración entre Sofía Chiappe de Galulu Fotografía y Agustina Clemente, fundadora de Wikicancerar.

La muestra presenta una serie de retratos poderosos que capturan la fuerza y la esencia de 23 mujeres que han luchado contra el cáncer de mama en diferentes etapas de sus vidas. Estas fotografías no solo muestran las cicatrices físicas que dejó la enfermedad, sino que también revelan la resiliencia y la determinación de estas valientes mujeres para vivir plenamente a pesar de los desafíos.

Agustina Clemente, sobreviviente de cáncer de mama y fundadora de Wikicancerar, compartió su motivación detrás de esta iniciativa: «Tuve cáncer de mama a los 28 años y hoy junto a Sofía Chiappe, hacemos una presentación que se llama ‘Debajo de las Marcas’, con un montón de pacientes, 23 específicamente que tuvieron cáncer de mama y decidieron mostrar sus cicatrices. Yo tuve cáncer de mamas a los 28 años y mi cuñada, que es fotógrafa, propuso hacer una muestra de fotos y sin dudarlo nos sumamos y se sumó toda la comunidad wiki, con 23 fotos, mostrando su parte más sensible».

Wikicancerar, además de ser una plataforma para esta conmovedora exposición, es una red social creada por Clemente para brindar apoyo y acompañamiento a pacientes de cáncer. Ella explicó: «Wikicancerar es una red social que fundé para acompañarnos y acompañar pacientes, porque cuando me enfermé me sentí muy sola, me faltó muchísima información. Me di cuenta de que juntas, en comunidad, con otras pacientes que transitan lo mismo, es mucho más fácil».

La exhibición «Debajo de las Marcas» recibió el apoyo de la Dirección de Cultura de Bragado, particularmente de Malena Católica, así como la colaboración de Marilín, quien extendió la invitación para llevar a cabo esta emotiva muestra. También se agradece el apoyo de los esposos de las organizadoras, Cristian y Facundo, y de Anie, quien contribuyó en la compra de las fotografías.

La muestra continuará en exhibición en el Centro Cultural Florencio Constantino y estará disponible para su visualización en las redes sociales de Wikicancerar y Galulu Fotografía. Esta iniciativa no solo crea conciencia sobre el cáncer de mama, sino que también celebra la fortaleza y la determinación de las sobrevivientes que comparten sus historias a través del arte y la fotografía.