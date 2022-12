El D.T. del S.E.M.B. Darío Soler analizó la actualidad de su equipo tras el nuevo campeonato

Explicó el trabajo que hubo que realizar para dar vuelta la mentalidad de los jugadores. Informó que proyectan participar nuevamente del Federal y que solicitarán definir la Copa Bragado con Sportivo el próximo año.

El fin de semana hubo definición del Torneo de la Liga de Fútbol de Bragado, cuya final fue definida entre Bragado Club y el Sindicato de Empleados Municipales, quedando la copa para este último equipo dirigidos por Darío Soler. Precisamente, dialogamos con Soler sobre la definición del campeonato y los desafío que se plantean para el equipo en vista al 2.023.

Sobre la definición del partido Soler expresó “Tuvimos la suerte de lograr el campeonato el sábado, un campeonato muy importante para nosotros. Con lo de la selección el día domingo, logramos un fin de semana completo con festejo doble”.

Consultado sobre cuáles fueron las cosas que cambiaron entre aquella final jugada hace 15 días atrás, el empate y la victoria final del Sindicato, Darío Soler expresaría “Tuvimos un malísimo primer tiempo en esa final, donde en 24 minutos nos hicieron 4 goles, algo increíble. Tratamos de cambiar eso y estuvimos cerca porque nos faltó un gol para ir a los penales, pero vino otro gol y cerraron la final”.

Agregó: “En la semana lo hablamos con los pibes y buscamos levantarlos, porque la verdad, estaban bastante mal. Imaginate que perder por goleada, contra un rival que le venís ganando siempre, es difícil. Así que pensamos en lo que venía, que era un partido nuevo, que había que levantarlo y tuvimos la suerte de empatar en la primera final y ganar la segunda por dos a uno”.

EL TORNEO FEDERAL

El haberse consagrado este fin de semana campeón, abre las puertas para que el SEMB pueda participar del Torneo Federal. Consultado sobre si está en los planes de los dirigentes participar y si ya hay conversaciones, el director técnico del Sindicato diría “Esta en los planes participar. Se habló y ahora, con un poco más de experiencia, buscaremos hacer las cosas diferentes, para tratar de clasificar y jugar algún partido más. Esta hablado y los dirigentes dijeron que si”.

EL DESAFÍO CON EL CAMPEON DE LA COPA BRAGADO

Queda pendiente un encuentro más que deberá disputar el SEMB con el campeón de la Copa Bragado, Sportivo Club. Consultado sobre si el encuentro se jugará antes de finalizar el año o si ya pasara al 2023, Soler nos expresó “Ayer me llamo nuestro delegado en la Liga, que es Richard Trejo y preguntaba sobre este partido. La realidad es que venimos hace dos años y no hemos parado, más que una o dos semanas. En ese tiempo los chicos jugaron los partidos del papi fútbol y los picados. Hemos jugado siempre, nos tocó el Federal, nos tocó el local y no tenemos ganas. La realidad es que no lo vamos a jugar, si tiene que salir campeón Sportivo que salga, sino lo jugaremos el año que viene antes que empiece el torneo”.

Profundizando en esta idea y considerando el esfuerzo que hacen estos chicos que además en el día a día trabajan o tienen otras responsabilidades, Soler afirmaba “Imaginen que, si se entrenaran todos los días, son dos horas, que vienen después del trabajo a entrenar, llegan tarde a la casa y no tienen tiempo para hacer otras cosas, como mandados y otras cosas que hacen las personas normales. Se limita el tiempo y si tenemos en cuenta que son dos años sin parar eso, es muy difícil y cansa”.