El SEMB jugo otro gran partido de local

El arquero “Fran” Bussi analiza el torneo federal

El domingo pasado, por una nueva fecha del Torneo Federal Amateur de futbol, el conjunto representativo de Bragado, recibió en el estadio del Complejo Municipal, al Club Huracán de Chivilcoy.

Si bien el arranque del partido tuvo un dominio del equipo visitante, desde los 15 minutos del primer tiempo se equiparo el juego, se abrió la cancha y hubo llegadas de los dos lados, con un partido muy entretenido para el público por el intenso ritmo de juego que se vio en los 90 minutos reglamentarios donde Huracán se impuso por 1 a 0 con gol de Cristian Cuenca.

Fran Bussi es el arquero del Club del Sindicato de Empleados Municipales de Bragado (SEMB) y está teniendo un muy bien nivel al igual que todo el plantel, dando seguridad junto a una defensa que se mantiene cerrada en la última línea del equipo bragadense, más allá que este domingo debió ser reemplazado en el primer tiempo Damián Spinelli que ocupa la posición de 3 pero fue muy bien suplantado y el equipo no sufrió variaciones en su juego.

Francisco al igual que la mayoría de los jugadores del plantel son de nuestra ciudad y quisimos arrancar la nota preguntando donde hizo las inferiores, por él y para valorar el gran trabajo que hacen los clubes formativos y también preguntamos si siempre jugo de arquero.

FRAN: Soy de Bragado, hice las inferiores en el Club Sportivo, luego en el año 2015 fui a Sarmiento de Junín y de ahí a Rivadavia de Lincoln, luego volví para Bragado, la mayoría de los años fui arquero, solo de muy chico en un momento jugué al campo, pero el Negro Torres me dijo que era un poco bruto y que podía atacar bien, así que comencé a atajar y no salí mas del arco.

PERIODISTA: ¿Habías jugado alguna vez un Torneo Federal?

FRAN: En Rivadavia de Lincoln estuve en el plantel que jugamos el Federal A, arranque en cuarta división, me pasaron a entrenar y ser parte del plantel de primera que jugaba Federal A, fue una experiencia muy buena y una gran motivación siendo chico.

PERIODISTA: ¿Qué diferencia notas con el torneo local?

FRAN: La diferencia que podemos notar es planteles con jugadores con más jerarquía, algunos de ellos que han jugado Federal B, Federal A y algunos un Nacional B de Primera, pero es de valorar el nivel de nuestros compañeros, nos sentimos a la altura de este campeonato, a lo mejor los resultados no se nos han dado, en dos partidos de esta ronda los árbitros tuvieron algunas decisiones que nos desfavorecieron, no cobrándonos dos penales claros que nos hubieran dado la posibilidad de empatar y hasta de ganar, igual no es excusa, nosotros nos sentimos a la altura, en la cancha está demostrado que no hubo diferencia de juego y los resultados fueron por la mínima.

PERIODISTA: ¿Cómo vivís la posibilidad de jugar a este nivel?

FRAN: Un lindo desafío como equipo y en lo personal también, ya que nunca me había tocado jugar de titular en un torneo como este. Lo estoy disfrutando y tomando con la mayor responsabilidad que puedo, dejamos todo en cada entrenamiento y partido.

PERIODISTA: ¿Qué te dejo tu paso por clubes importantes de la zona como Sarmiento de Junín y Rivadavia de Lincoln?

FRAN: Tomo de positivo que a lo mejor lo poco que he estado, que futbolísticamente me capacito mucho y quizás me hizo ver de otra manera lo que es el futbol, el deporte profesional y también valorar que en Bragado tenemos muy buenas inferiores, muy buenos formadores que nos han dado mucho.

PERIODISTA: ¿Tenes compañeros que compartieron inferiores?

FRAN: Si y es muy lindo eso, de los chicos que están en el plantel compartimos inferiores con Martín Bovio, Enzo Pereyra, Julio Martínez que volvió ahora a Sportivo, Agustín Burga que es una categoría más grande pero algunos partidos hemos jugado juntos de chico; eso nos ayuda mucho, porque nos conocemos muy bien y nos apoyamos muchísimos, es jugar al nivel con amigos.

PERIODISTA: ¿En tu familia alguien jugaba al futbol?

FRAN: Si, principalmente mi tío Cesar jugo siempre a la pelota, mi viejo que también se llama Francisco jugo, pero yo no llegue a verlo, se había retirado cuando yo era muy chico.

PERIODISTA: ¿Qué esperas para el próximo partido?

FRAN: Este domingo enfrentamos de local a Trocha de Mercedes, la verdad que deseo que podamos tener el nivel de juego que venimos teniendo hasta ahora y que se nos dé un buen resultado, el equipo lo merece, también los dirigentes y la gente que nos acompaña, que esa cuotita de suerte que nos faltó en los partidos anteriores aparezca, también que la gente de Bragado se sume, que entiendan que estamos representando a la ciudad, no es solo un club, que nos apoye, que vayan a alentar y ver algo lindo como es el futbol.

PERIODISTA: ¿A quién queres agradecerle?

FRAN: Primero permitime agradecer a mi familia que siempre me acompaña a la cancha, a mi pareja con el nene que están siempre, a mi viejo, mis tíos, mis suegros, la verdad que agradecer a todos y también al plantel que hemos formado, disfrutamos los entrenamientos y poder jugar este torneo tan importante juntos.

Con 22 años, Fran formo una hermosa familia junto a su pareja, Alfonso que es su hijo de 8 meses y su perro Yack; al igual que muchos de sus compañeros, trabaja durante el día y por las tardecitas noches llega al predio a entrenar, dejando lo mejor de sí para formar un gran equipo, enfrentando a grandes clubes con futbolistas profesionales dedicados enteramente al deporte, lo que valoriza aún más el gran trabajo que está haciendo el equipo de Bragado, al igual que el Club que siendo nuevo, ha tenido un protagonismo excluyente en los torneos locales y con mucho sacrificio compite de igual a igual con grandes estructuras deportivas de la región.

El próximo domingo el SEMB juega nuevamente de local frente al conjunto mercedino que enfrentaron en la primera fecha y Fran Bussi será de la partida defendiendo los tres palos del equipo bragadense que hizo mucho mérito para logra los tres puntos en nuestra cancha.