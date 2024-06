Emotivo video de Fundación Abrazos que Calman en el Día Nacional de la Seguridad Vial

En el Día Nacional de la Seguridad Vial, la Fundación Abrazos que Calman presentó un emotivo video en el microcine del Teatro Constantino, recordando a las víctimas de siniestros viales y promoviendo la conciencia sobre la seguridad en el tránsito.

El pasado lunes 10 de junio, la Fundación Abrazos que Calman realizó un acto conmovedor en el microcine del Teatro Constantino para conmemorar el Día Nacional de la Seguridad Vial. La presentación de un video emotivo y movilizante fue el centro del evento, organizado bajo el lema: «Por los que no están y para que nadie más falte».

Nancy Álvarez, impulsora de la Fundación, abrió el acto agradeciendo a los alumnos del programa FINES de la Escuela Nº 8 por su colaboración en la temática vial. “Están trabajando sobre el tema vial con un corazón enorme”, destacó Nancy.

La presentación del video sirvió como un llamado a la conciencia y a la responsabilidad en la conducción. “A la hora de ver el video, tomamos conciencia de cuidar nuestra vida y la de los demás. Pero en realidad, hasta que no te pasa en carne propia, no actúas como debe ser. No sabemos diferenciar lo que es un accidente de lo que es un siniestro: el siniestro se puede evitar si no tomamos alcohol cuando manejamos, si respetamos las señales de tránsito, en definitiva, cuando nos comportamos como debe ser”, expresó Nancy.

Nancy continuó su discurso agradeciendo a todos los presentes por su apoyo y enfatizando la importancia de la concientización. “Les agradezco a todos ustedes ya que esto nos moviliza a todos y les pido que tomemos conciencia. Aquí hemos visto a gente joven, entre ellos a nuestro hijo. Estamos aquí para seguir abrazando, seguir conteniendo y seguir concientizando”, concluyó.

El evento destacó la importancia de la seguridad vial y la necesidad de comportarse responsablemente en la carretera para prevenir siniestros y salvar vidas. La Fundación Abrazos que Calman, a través de su emotiva presentación, busca honrar a las víctimas y evitar que más familias sufran pérdidas irreparables en el futuro.