“Estamos haciendo una campaña puerta a puerta y cara a cara”

Corina Delettieres habló de la forma de llegar a todos los vecinos y vecinas del partido de Bragado, con la modalidad de charla entregando en mano las propuestas que tienen en el espacio de Sergio Broggi.

“Llegar a cada vecino es la meta que nos propusimos cuando comenzamos de lleno la campaña, pero no para preguntarles cómo están, porque eso lo conocemos, sino para decirles que aquí estamos mostrando nuestras propuestas, abiertos a lo que quieran sumar, y a pedirles que nos acompañen este 13 de agosto”, dijo la pre candidata concejal en primer lugar de la lista que encabeza Sergio Broggi en Bragado.

Delettieres manifestó: “llegar al vecino a preguntar cómo está y qué necesita en tiempos de campaña es directamente no saber qué realidad hay en Bragado, y eso nosotros lo sabemos. Desde que tomamos la decisión de trabajar por ser una opción en la ciudad, hemos pensado nuestros proyectos teniendo en cuenta la realidad”, enfatizó.

“Los vecinos del barrio nuevo inaugurado en la zona de El Complejo por ejemplo, han recibido facturas de luz realmente exorbitantes porque el gas, a raíz de una pérdida aún no pudo conectarse. Ahí el estado otra vez ausente, sin planificación, hace años hablan de las casas para terminar, y no sólo no las terminaron a tiempo, sino que además no han planificado los servicios esenciales”, remarcó Delettieres.

“En el barrio Fátima las cloacas reventadas, la mugre que pone a los vecinos en condiciones de vulnerabilidad, cansados de reclamar aunque sea que coloquen contenedores. Los vecinos están contentos con la plaza nueva, pero enojados porque eso no es todo”, dijo Delettieres.

“En Las Violetas la falta de mantenimiento en las calles, el abandono, la mugre, la no planificación de espacios verdes que están pero que todavía no han podido recuperar porque el estado está ausente, los ha abandonado, y la comisión trabaja mucho pero sin apoyo”, dijo la pre candidata a concejal.

“Los funcionarios no caminan porque los vecinos les reclaman las promesas incumplidas, y los otros pre candidatos porque también han caminado hace dos o tres años y nunca más…por eso, para caminar hay que poder plantear sin promesas lo que queremos hacer, sin vueltas, porque los vecinos reclaman que se cumpla con la palabra”, expresó Corina en el final.