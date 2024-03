Eugenia Gil: “La vacuna contra el dengue tiene que estar en el calendario de vacunación provincial»

La provincia de Buenos Aires, tal como el resto del país, está atravesando un pico en la epidemia de dengue con números nunca antes vistos en nuestra historia. Ante esto, la senadora Eugenia Gil presentó un proyecto de ley para incorporar al Calendario de Vacunación Provincial la vacuna para la inmunización ante esta enfermedad, aplicable a partir de los cuatro años de edad. «Los casos y las muertes están aumentando exponencialmente por lo que tenemos que actuar ya”, afirmó

“Es urgente tratar y sancionar este proyecto. Estamos viendo números nunca antes registrados: los casos confirmados pasaron de 2.997 a 7.643 también en sólo siete días, y lamentablemente las muertes se triplicaron pasando de 4 a 11” afirmó la senadora.

“La salud es un derecho y como tal, todos debemos tener la posibilidad de acceder a ella” comentó Gil y agregó, “a su vez, la salud pública es una política de estado, por lo que, habiendo llegado en noviembre de 2023 al país, no se comprende cómo aún no está en el Calendario Vacunatorio, siendo que nuestro país es particularmente sensible a esta epidemia”.

Tan sólo en la provincia de Buenos Aires, 26 municipios se han declarado en emergencia por la avanzada de los contagios. Para tomar dimensión de la gravedad de los hechos, en la temporada 2022-23 hasta la semana 32 hubo -según los registros oficiales- 10.298 casos positivos y tres muertes en la Provincia; actualmente, cursando la semana 8 los números son los anteriormente mencionados (7.634 contagios y 11 muertes).

“Esperamos que el proyecto sea receptado, aprobado y que, en consecuencia, comience una masiva campaña de vacunación acompañada por concientización para la prevención” cerró la senadora Gil.