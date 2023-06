Fabio Bollini: “Tenemos que aclarar que es lo que pensamos y donde estamos políticamente, estamos en Juntos por el Cambio”.

La intervención del MID bonaerense y la firma del interventor en la alianza Libertad Avanza de Milei complejizó el escenario. La decisión fue tomada desoyendo la Convención Provincial del MID que eligió por unanimidad la alianza Juntos por el Cambio.

Un hecho sorprendió y movilizó a los actores políticos de la alianza Juntos por el Cambio en el orden local, cuando se dio a conocer que el MID a nivel provincial firmó en las últimas horas una alianza con Libertad Avanza, el frente electoral de Javier Milei. La sorpresa fue importante en Bragado, porque el presidente del partido MID a nivel provincial, no es ni más ni menos que el bragadense Fabio Bollini, el Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, hombre que acompaña la gestión del intendente Gatica de Juntos por el Cambio desde que asumió en diciembre del 2015.

Con el correr de las hora se supo que no fue el ingeniero quien rubricó esta alianza, sino que el partido que el representa había sido intervenido intencionalmente días previos para negar la voluntad de la convención provincial del MID de ir nuevamente con Juntos por el Cambio. No obstante, esta situación obligó a varios dirigentes provinciales a salir a realizar declaraciones, entre ellos al propio Ing. Fabio Bollini, presidente del MID de la Provincia de Buenos Aires, con quien dialogamos.

Fabio Bollini comenzó sus palabras expresando “Nosotros, funcionando orgánicamente las instituciones del partido, tuvimos una convención provincial el día 2 de junio, donde por unanimidad s decidió formar parte de la alianza Juntos por el Cambio a nivel provincial y se delegó la firma de la alianza en mí persona por ser presidente y en el secretario General que es Dante Montero”.

Bollini explicó que, a la semana, el comité nacional intervino el partido en la Provincia de Buenos Aires, enterándose esta semana los representantes provinciales a través de una notificación por carta documento, siendo este interventor el que firmó con la alianza Libertad Avanza de Javier Milei. “Todo el MID de la Provincia de Buenos Aires se siente agraviado y estamos expresando políticamente, más allá de lo judicial que haremos todas las acciones legales para que se caiga esta intervención y volver a la normalidad, pero lleva tiempo y no es inmediato. Lo importante es que, en lo político y en la definición, todo el MID de la provincia de Buenos Aires, que somos los dirigentes y militantes, vamos a trabajar con Juntos por el Cambio. Necesitamos aclararlo porque en la formalidad alguien firmó por nosotros, contra nuestra voluntad”, manifestó Fabio Bollini.

El presidente provincial del partido planteó “No estábamos informados porque, la maniobra que se pensaba hacer, ni yo ni todo el MID de la provincia de Buenos Aires, estábamos de acuerdo. Usaron una medida de fuerza, escandalosa, para tomar una decisión de la que no está de acuerdo nadie. Cuando llegó la intervención estábamos todos un poco perplejos, pero aún no se había firmado nada, no sabíamos bien a que obedecía, pero viendo la firma y lo que ocurrió, ese fue el motivo de la misma”.

Explicó que las razones formales para la intervención se pueden justificar en el retraso de la entrega de alguna documentación, que no es un hecho objetable por la Justicia Electoral, pero puede utilizarse para la formalidad de la implementación de la medida. “Nuestra respuesta es que lo vamos a entregar, pero los tiempos son totalmente distintos”, dijo Fabio Bollini.

El dirigente dijo también que toda la dirigencia del MID de la Provincia de Buenos Aires se encuentra “revelada” y dio ejemplos como el caso del Presidente del Concejo Deliberante de Vicente López quien ayer mismo declaró que el MID de ese distrito está con Juntos por el Cambio. También que en el día de la fecha se estaba realizando una conferencia del MID de Junín en la misma línea y que el resto de los distritos también comenzaban a realizar acciones similares y recordó que el caso de Bragado es emblemático porque el MID es fundador de la alianza Juntos por el Cambio.

“Evidentemente la Argentina atraviesa una situación difícil, complicada, con problemas de representatividad, con mucha bronca y falta de respuestas a los problemas que tiene la gente. Hay un clima de descontento y de situaciones extremas, hay ofrecimiento de candidaturas, no sabemos cuáles fueron, pero evidentemente las ha habido. Nosotros somos un partido de ideas, de convicciones, que obviamente esto nos duele sobre manera, no vamos por un cargo”, dijo Fabio Bollini.

Agregó “Insisto, estamos dolidos y nos vemos agraviados… La convención provincial eligió por unanimidad y por eso no sabemos que les han ofrecido para que hagan esto. Evidentemente ha habido algo de por medio. Hay dos vías, una la judicial que la pusimos en marcha, pero lleva tiempo, también la intervención por otro lado tiene un tiempo corto y tiene la obligación de volver a llamar a elecciones, nosotros en la perspectiva hacia futuro, vemos la recuperación del partido de la provincia de Buenos Aires. Pero puntualmente, nos complica muchísimo en lo que refiere a la alianza”.

LA SITUACION EN BRAGADO

Consultado sobre cuáles serán sus acciones en nuestro distrito, el ingeniero contestó “Yo voy a seguir trabajando en Juntos por el Cambio, como lo vengo haciendo hasta ahora y de la misma manera, independientemente del acuerdo que haya hecho el interventor, ya que, políticamente desconocemos su firma. En todos los lugares vamos a seguir trabajando en Juntos por el Cambio, tratando que gane las elecciones tanto a nivel provincial, como nacional. No hemos cambiado en nada nuestro compromiso y donde estamos ubicados políticamente”.

Agregó “Por eso esta conferencia, para que no haya confusión de la gente. Seguimos estando acá, pensando lo mismo, apoyando lo que hemos apoyado en este tiempo. Tenemos el compromiso de participar en política, pero no por un cargo, sino que lo hacemos para cambiar las condiciones de la provincia y del país, para eso existe la política. Este tipo de hechos, para nosotros son casi aberrantes, que le hacen mal a la democracia. Pero ante el hecho consumado, tenemos que aclarar que es lo que pensamos y donde estamos políticamente, lo digo por todo el MID de la Provincia de Buenos Aires, que se expresó en la convención, que es el órgano natural, estamos en Juntos por el Cambio”.

Consultado respecto a la posibilidad que él integre alguna lista en el orden local junto a la propuesta que lleva Unidos por Bragado, o si esta situación se lo impide respondió “Eso depende del armado, pero impedimento no hay porque hay una voluntad y una trayectoria. No soy un advenedizo en este grupo, sino que soy casi fundador representando al MID cuando se inició. La relación que tenemos es óptima y están casi más sorprendidos que yo, pero queremos aclararlo antes que la gente de Libertad Avanza quiera difundir otra cosa… Es en este espacio donde tenemos coincidencia, respetando la particularidad de cada uno”.