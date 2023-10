Finalizaron las actividades anuales de la Liga Inclusiva

El pasado sábado 30 de septiembre se realizó el cierre y entrega de premios, de la liga inclusiva de fútbol en la localidad de Junín

Participaron durante el año más de 6 ciudades, entre las cuales nuestra ciudad contó con dos equipos, uno en Nivel A y otro en nivel D obteniendo muy buenos resultados; el Nivel D con el subcampeonato.

Lo destacable y lo más valioso de este espacio es que cada uno pueda encontrar una forma distinta de vincularse y de socializar, apostando por la escucha y la inclusión.

Como siempre decimos que el deporte es un medio y a la vez una excusa para poder lograrlo, es que el conjunto de padres y familiares que acompaña a la delegación decidió agasajar el mismo sábado 30 por la noche a los competidores con una gran cena, no solo por el logro de haber podido transitar el año lleno de competencia y logros en conjunto, sino también en honor a los participantes de nuestra escuela que lograron llegar a la instancia de los juegos bonaerenses en la ciudad de Mar Del Plata.

Entre paréntesis, destacamos las actuaciones de dos competidores, ellos son Tomás Islas ganador en 100mts en atletismo no ambulante (en silla de ruedas), y Roman Palavecino ganador en atletismo, en nivel Intelectual C, 80mts. El fútbol 5 no clasificó a instancias decisivas pero completó una gran actuación.

Fue un año muy positivo desde lo deportivo y desde lo humano, y se corono con una cena, festejos y mucho baile. Podemos decir objetivo cumplido.

Desde el espacio se agradece en primer lugar a todos los chicos y chicas que integran la escuela de fútbol y atletismo inclusivo por el constante entrenamiento y comportamiento durante el año, además de felicitarlos. No hay resultados en lo deportivo si no trabajamos la parte emocional y humana. Agradecer al grupo de padres que acompaña y se encarga de estar en los detalles (de sus hijos y del grupo), y también al municipio que a través de la dirección de discapacidad y de deportes, que en conjunto han trabajado gestionando con esfuerzo cada demanda por parte nuestra (transporte, alimento, ropa, etc).