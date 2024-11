Incendios en el Jardín de la Memoria: La Liga Verde pide investigar los hechos

default

En el día de ayer, una serie de incendios afectaron el área conocida como el Jardín de la Memoria, a la vera del canal de Mechita ubicada, a lo largo de 500 metros camino hacia el puente de Bragado, en la margen derecha. Andrés Dillon, representante de la organización ambientalista La Liga Verde Mechita, expresó su indignación ante estos sucesos, subrayando la gravedad de lo ocurrido y la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios para controlar los más de 10 focos de incendio.

«Estamos bastante enojados,» afirmó Dillon, lamentando los daños sufridos en el área, especialmente en pastizales y refugios de flora y fauna local. Aunque, según Dillon, «los árboles grandes no agarraron,» el incidente dejó al descubierto cuevas y dañó significativamente la vegetación baja».

Dillon planteó dudas sobre la intencionalidad del hecho: «Me parece indiscutible que hay un grupo de personas que cometió un delito grave contra un terreno de propiedad provincial». Frente a esta situación, desde La Liga Verde piensan solicitar que las autoridades provinciales inicien una investigación para esclarecer lo sucedido y evitar que estos actos queden impunes. «Vamos a intentar llegar al Ministerio de Ambiente de la provincia, porque no es la primera vez que pasan cosas y no se investigan, no se denuncian,» agregó Dillon.

Como respuesta a estos actos de daño ambiental, La Liga Verde ya ha lanzado una convocatoria para recibir donaciones de árboles, con el fin de seguir reforestando el Jardín de la Memoria. Las personas interesadas pueden comunicarse con la organización a través de sus redes sociales.