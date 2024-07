Intendente Barenghi habla sobre su salud y los desafíos de Bragado

En una entrevista reciente, el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, habló sobre su estado de salud, los logros y desafíos de sus primeros seis meses de gestión, y los retos económicos que enfrenta el municipio en el contexto nacional actual.

Su Estado de Salud

Sergio Barenghi, quien enfrentó recientemente un delicado problema de salud, manifestó encontrarse bien físicamente y comentó sobre su recuperación: “Fue un imprevisto inesperado, a veces la vida te pone en estas situaciones. Creo que he superado la peor parte. Ahora estoy ya en actividad, no en 100 puntos, pero acercándome cada vez”. El intendente sigue en tratamiento con medicación y controles periódicos. “Es lo normal en cualquier situación de estas, pero no hay más urgencias ni cosas que resolver en lo inmediato. Ahora tengo que cuidarme, en cosas como la comida. A veces uno pasa de largo algunas cuestiones que ahora tenés que estar más atento”, expresó.

El Balance de los Seis Meses de Gestión

Consultado sobre los primeros seis meses de su gestión, Sergio Barenghi explicó que desde el inicio debieron establecer prioridades. “Sabíamos que venían momentos difíciles, entonces marcamos cuatro o cinco prioridades en las que íbamos a avanzar, principalmente la salud, donde estamos haciendo un esfuerzo muy grande. También los servicios, donde notábamos el inconformismo de los vecinos en cuanto a recolección y limpieza. Además, fijamos el tema del tránsito, donde el descontrol era importante en Bragado, con muchos reclamos de los vecinos”.

Barenghi destacó la inversión en salud, mencionando la contratación de más de 60 profesionales para trabajar en las salas de primeros auxilios tanto de la cabecera como de las localidades rurales. Lograron establecer una guardia médica 24 horas en O’Brien y dotar de especialistas a otros cuarteles. “Intentamos que la gente no tenga que ir hasta el hospital y descomprimirlo, ya que el hospital no estaba preparado para atender a toda la población de Bragado”, explicó Barenghi, añadiendo que pronto se inaugurará un nuevo CAPS en el barrio Los Eucaliptus, con características de un mini hospital.

En cuanto a los servicios, Barenghi resaltó los trabajos de mejora en la recolección de basura y la nivelación de calles de tierra en barrios como Mitchell, Fátima y El Bajo. También mencionó el proyecto de escoriado de 30 cuadras y las mejoras en el alumbrado público.

Una Dura Realidad para Bragado

El intendente también abordó la difícil situación económica que enfrenta el municipio. “Lamentablemente es una situación muy difícil la que está viviendo el país y Bragado no es ajeno. Hay problemas que el municipio no está en condiciones de solucionar, como la falta de trabajo, viviendas y el costo de los servicios”, comentó Barenghi, señalando que muchos reclamos no pueden ser solventados por el municipio debido a la falta de recursos.

Barenghi explicó que la coparticipación se destina casi en su totalidad a la salud, limitando la capacidad del municipio para otras inversiones. Subrayó que se han establecido prioridades para no gastar recursos en áreas no esenciales, adaptando eventos tradicionales como la Doble Bragado y la Fiesta del Caballo a un formato más austero para destinar fondos a áreas cruciales como la salud.

El Financiamiento para Obras en la Localidad

Consultado sobre la posibilidad de buscar alternativas de financiamiento para obras públicas, Barenghi expresó preocupación por la situación económica del país y la capacidad de pagar sueldos. “Estamos analizando opciones, pero esto es un día a día. Junín, siendo una ciudad más grande, obtuvo un crédito de 1000 millones de pesos, que equivaldría a 300 millones en Bragado, lo que permitiría hacer unas 20 cuadras de cordón cuneta”.

Barenghi mencionó que están trabajando con el gobierno provincial para obtener fondos para obras necesarias como el cordón cuneta y el alumbrado. Además, con recursos propios, el municipio ha adquirido nuevos equipos de recolección y una retroexcavadora, y planea seguir renovando el parque vehicular municipal.

El Escenario Político Nacional y Provincial

Al ser consultado sobre el panorama político, Barenghi expresó su opinión sobre la gestión y proyección de Javier Milei y la comparación con el gobernador Axel Kicillof. «Coincido con el gobernador Kicillof que no es momento de hablar de candidaturas. Aun así, es claramente alguien que a nivel nacional puede tener proyección, en la Provincia de Buenos Aires ha tenido resultados importantes y tiene un equipo de trabajo que está permanentemente encima de los distritos viendo qué pasa». Agregó que el oficialismo es impredecible y criticó la actitud del presidente hacia sus aliados.

El Proyecto de Traslado de Pacientes por la Provincia

Sobre la propuesta de Kicillof para los traslados médicos, que cuenta con el apoyo de legisladores de La Libertad Avanza, Barenghi afirmó que sería un alivio significativo para Bragado. «Nosotros tenemos un hospital de mediana complejidad y hay cuestiones que no las podemos resolver acá, inmediatamente se da traslado. Para nosotros sería un alivio muy importante, estamos trasladando en forma permanente”.

La Resolución del Transporte Público para las Localidades del Interior

El intendente también habló sobre la implementación de transporte público para las localidades de Comodoro Py y Olascoagas. «Vamos a colocar una combi, para que durante toda la semana pueda ir y regresar a estos cuarteles porque a estos vecinos les es muy caro venir hasta la ciudad cabecera en remis. Creo que es una manera de aportar al vecino. Del encuentro participó la Secretaria de Salud, para que quienes tengan que venir al hospital puedan coordinar los turnos para ese día”.

La Recepción y Reconocimiento a los Agentes de Seguridad

Barenghi destacó el reconocimiento a los agentes de seguridad que actuaron en la detención de los asaltantes en Mechita. «Sentí la necesidad de felicitarlos, realmente estamos comprometidos con una mejora tanto en el tránsito como en la seguridad. Que el personal policial y el de monitoreo de las cámaras hayan detectado y actuado rápidamente para detener a estas personas, lo vi digno de destacar”. Agregó que es importante alentar y reconocer el buen accionar policial.

Obra de Cordón Cuneta e Inversión en el FONAVI II

El intendente subrayó la gestión ante la provincia de Buenos Aires para obtener fondos para la obra de cordón cuneta en el barrio FONAVI II. «Ahí estamos trabajando mucho, se armó una comisión y además instalamos un centro de atención. Estamos trabajando con gente de deporte, incentivando a los chicos para que jueguen al fútbol. Vamos a poner cámaras de seguridad, mejor iluminación. Creo que ese barrio, que figuraba como el más abandonado de Bragado, nos encontramos haciendo un esfuerzo extra para que tenga condiciones medianamente aceptables”.

La Designación del Director de Deporte

Sobre la designación de Marcos Roldán como Director de Deporte, Barenghi expresó: «Es un deportista de varios rubros, que sobresalió en karting, fútbol, atletismo. Vi mucho deseo de trabajar y un pensamiento que acompaña lo que nosotros venimos diciendo”. Barenghi manifestó que quieren replicar el proyecto deportivo del barrio FONAVI en otros barrios e invertir en una pista de atletismo en condiciones. «Ya mandamos los proyectos a provincia y sino, veremos cómo de a poco la vamos haciendo con recursos propios para tener una pista en condiciones. Trataremos que la cancha del Complejo vuelva a tener un estado que permita desarrollar las actividades”.