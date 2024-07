La FEB denuncia al Jefe Distrital de Educación por Violencia de Género

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) se posiciona al frente de una denuncia por violencia de género contra el Jefe Distrital de Educación, Juan Berlece. Eugenia Calderón, representante de la FEB en Bragado, también se pronunció sobre las recientes paritarias y la reforma del nivel secundario.

En una entrevista reciente, Eugenia Calderón, representante de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) en Bragado, abordó varios temas de importancia para la comunidad educativa local. Además de criticar la propuesta salarial del gobierno provincial y la falta de participación gremial en la reforma del nivel secundario, Calderón profundizó sobre la denuncia de violencia de género presentada contra el Jefe Distrital de Educación, Juan Berlece.

Paritarias Docentes

Consultada sobre la propuesta de aumento salarial del 6% ofrecida por la provincia para ser cobrada en julio, Calderón afirmó que la misma fue rechazada por los docentes de Bragado. «Estos se considera muy poco, porque un docente que recién se inicia pasaría a cobrar $470.000, sabiendo que el costo de vida hoy es muy alto», expresó Calderón. A pesar del rechazo local, la oferta fue aceptada por mayoría en el congreso de la FEB, una decisión que Calderón calificó como resultado de una «jugada sucia» del gobierno, quien presentó la oferta justo antes del receso invernal, limitando las posibilidades de medidas de fuerza.

La Reforma del Nivel Secundario

Respecto a la reforma del nivel secundario anunciada por el gobierno provincial, Calderón señaló que los gremios no fueron informados ni participaron en la mesa de debate. Aunque reconoció la necesidad de una reforma, advirtió sobre las dificultades de su implementación en las escuelas locales, mencionando posibles problemas con los espacios físicos y las cargas horarias. «Uno no quiere estar en contra de todo, pero mientras sea para que haya trayectorias educativas con aprendizaje, bienvenido sea. Vamos a estar mirando que no haya ningún tipo de vulneración de derechos laborales», afirmó.

La Denuncia Contra el Jefe Distrital de Educación

Uno de los temas más graves discutidos fue la denuncia de violencia de género presentada por una Inspectora Areal de Educación contra el Jefe Distrital, Juan Berlece. Calderón destacó que la FEB ha brindado apoyo a la inspectora, quien es afiliada del gremio, y ha elevado la denuncia a la Jefa de Educación de la Región XV. «Nos parece un tema muy grave lo que está ocurriendo en Bragado respecto a esta situación», expresó Calderón.

Calderón también mencionó la dificultad de denunciar a un superior inmediato, especialmente a la máxima autoridad de educación en el distrito, y lamentó el silencio de los organismos que deberían defender a la mujer. «Esperemos que este no sea el caso y salgamos todos a denunciar este tipo de accionar, más allá del color político que tenga la persona denunciada porque no debe representar a ningún espacio este tipo de actitudes», afirmó.

Finalmente, Calderón hizo un llamado a la justicia y a la intervención de las autoridades competentes para resolver la situación y proteger a la damnificada. «El silencio de todos los espacios que están relacionados con el cuidado de la mujer, o el cuidado de la violencia laboral, es preocupante. Estaría bueno que se pongan a acompañar para que esto se resuelva protegiendo a la damnificada», concluyó.