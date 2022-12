La esperanza de 2000 familias que esperan alguna de las 96 viviendas a sortear

Es oficial, este jueves se sortean las viviendas sociales de Bragado. Ayer autoridades municipales brindaron detalles del proceso de sorteo que busca garantizar la transparencia del mismo.

El próximo jueves 1 de diciembre a las 19:00hs. en el Salón Ex Combatientes en Malvinas, tendrá lugar el sorteo de las 96 viviendas sociales, las cuales corresponden a las 32 que se construyen en el barrio Las Violetas, las 40 del barrio El Complejo y las 24 del barrio Nuevo horizonte. En el día de ayer, Mauricio Tomasino Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Bragado y Fernando Caffese Director de Catastro realizaron el anuncio oficial.

PALABRAS DEL SECRETARIO DE GOBIERNO SOBRE LAS VIVIENDAS A SORTEAR

Por su parte el Secretario de Gobierno destacó lo arduo del proceso en el que debieron trabajar desde el año 2015, “hemos debido sortear muchos obstáculos, muchas trabas legales, judiciales, por irregularidades que creo que todos conocen, cuestiones administrativas, económicas, la pandemia, la inflación actual. Todas esas cuestiones hicieron que esta noticia, que es tan buena para todos los bragadenses, se fuera dilatando en el tiempo”.

Tomasino agregó “En este afán de, que entendiendo la necesidad habitacional que tenemos en nuestra ciudad, hicimos la primera inscripción para que nadie se quede afuera, en marzo del 2016. Hicimos una actualización, una reinscripción en diciembre de 2019. Estas 96 viviendas que se van a sortear el jueves forman parte del programa de 116, donde las 20 de O’Brien han tenido que ser convenidas en forma aparte y para la tranquilidad de todos tenemos el terreno, ya está comprometido los fondos, así que próximamente va a comenzar esa obra.

Mauricio Tomasino explicó también que, de las 96 viviendas, las 32 correspondientes al barrio Las Violetas están listas para ser entregadas una vez que finalice el proceso administrativo, mientras que el resto de las viviendas serán entregadas posteriormente en etapas. “Tenemos la tranquilidad que, el resto de las viviendas, están en un estado muy avanzado y que para los primeros meses del año que viene van a estar en condiciones también de ser entregadas”, dijo el funcionario.

Tomasino también comentó “Siempre tuvimos muy claro desde el gobierno, la necesidad de muchísimas familias de poder acceder a un techo propio. Entendemos el déficit habitacional que hay, es una ciudad que ha crecido muchísimo en estos últimos años. Hay cifras de censo que hablan de crecimiento exponencial de la población, de las viviendas, de los comercios. Es una ciudad que crece permanentemente y por eso es que no dejamos de trabajar ni un segundo en esto. Por eso la satisfacción que tenemos desde la gestión, pero también la satisfacción de poder cumplir con esa expectativa que tanto esperábamos”.

Agregó “Otro aspecto para destacar es que, justamente en esta última parte del proceso, el estado municipal ha debido hacer un aporte para poder cumplir con la terminación de las casas. Casi $50.000.000 hemos tenido que aportar, porque dentro del convenio no están contempladas la instalación de servicios básicos, luz, agua y cloacas. Así que el estado municipal ha debido a hacer ese aporte para poder culminar con la obra, porque si no entendemos que se iba a seguir dilatando”.

Tomasino comentó en ese momento “Finalmente quiero hacer un comentario más que tiene que ver con la transparencia de este proceso. Normalmente en esta instancia de estos procesos se cuestiona. Hemos trabajado de una forma transparente desde el comienzo, mostramos lo que estábamos haciendo, publicamos todo lo que tenemos que publicar, de hecho, ahora se está publicando el listado de las personas que van a participar en el sorteo, que son las personas que han cumplido con los requisitos que exigía la norma. El Instituto de la Vivienda es quien finalmente, luego el sorteo es quien va a determinar si esos preadjudicatarios surgidos del sorteo, son las personas que finalmente van a ser las beneficiarias y adjudicatarias de las viviendas”.

Agregó “Queremos que este proceso sea totalmente incuestionable. Sabemos que muchas veces existen dudas, seguramente con segundas intenciones, pero para nosotros es fundamental que cada persona que reciba su vivienda, lo haga de una forma transparente e incuestionable. Es una premisa central, que este proceso sea llevado delante de esa manera”.

DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACION DE LAS VIVIENDAS

El Director de Catastro Fernando Caffece brindó los detalles de como se realizará el sorteo, como así también el procedimiento para que los pre adjudicatorios reciban las mismas. Caffece explicó que se debe hablas de pre adjudicatario porque las personas que surjan del sorteo, ya sean titulares o suplentes, será remitido ese listado al Instituto de la Vivienda, donde habrá que esperar entre un mes, o un mes y medio, para que este remita el listado final. “Ahí vamos a poder hacer la entrega de las viviendas a medida que vayan estando terminadas”, expresó.

Explicó además que todas las personas inscriptas en el sorteo serán notificados, además de publicar todos los listados, los cuales deben ser avalados por el Instituto de la Vivienda, pero al menos le permite a cada familia saber en qué posición están, el número de casa que le toca, a qué barrio pertenece.

En relación a la transparencia Caffece explicó “Está todo muy bien especificado en la ordenanza que todos los concejales han votado unánimemente. Obviamente la prensa esta invitada, van a tener transmisión en vivo. Por el tema de la pandemia, cuando se llevó a cabo la ordenanza, no era presencial, es decir no hay necesidad de que las personas estén. Se puso un horario de las 19:00hs. para que la mayor cantidad de personas puedan acceder a la tele o por las redes sociales para verlo en su casa. Tenemos todo este perfectamente organizado”.

METODO DEL SORTEO DE LAS VIVIENDAS

Ceffece también explicó la metodología del sorteo. Al respecto informó que habrá cinco bolilleros, de los cuales uno tendrá 96 bolillas representando cada uno, el número de casas. Detrás de quienes realicen el sorteo estarán los planos con las casas, con la ubicación y la dirección de cada una de ellas.

Después habrá cuatro bolilleros más, donde se ubicarán las unidades, las decenas, centenas y unidad de mil, ya que existe un universo de 2.000 personas inscriptas para el sorteo. Cada una de estas personas tienen, alfabéticamente, un número de orden. Por ese número de orden se sorteará primero los cupos que establece la ordenanza. Estos cupos son varios e incluyen: personas víctimas de violencia de género, empleados municipales, entre otros. “Con ese con ese sorteo de cupos, nosotros nos aseguramos de cumplir con lo que dice la ordenanza, de que al menos tantas personas de cada uno de esos cupos estén en el universo del sorteo general y luego se pasa al general”, dijo Caffece quien además informó que cada uno de los cupos están numerados igual que el general y se van a hacer por individual”.

Caffece también explicó que, una vez finalizado el proceso de sorteo de las 96 viviendas, se va a sortear el 50% más de suplentes, los cuales serán ubicados por orden de salida simplemente. En caso que hubiese alguna baja en los titulares del sorteo, estos suplentes van a ir ascendiendo por número de orden. Una vez que esos listados se encuentren confirmados se harán llegar al Concejo Deliberante y al Instituto de la Vivienda. Además, se abrirá el registro de oposición para cualquier miembro de la sociedad de Bragado que, pueda oponerse a que alguien tenga una vivienda.

El sorteo será supervisado por el escribano Simón Labaqui, además estarán presentes los representantes del Concejo Deliberante de todos los bloques, según lo establece la ordenanza. Para realizar consultas sobre los listados o las características de este procedimiento pueden realizarlas en las oficinas de la Municipalidad de Bragado de Vivienda ubicadas en Núñez 60, o llamar por teléfono al 541250.

EL UNIVERSO DE PERSONAS INSCRIPTAS EN EL SORTEO DE VIVIENDAS

Caffece explicó en relación a la cantidad de inscriptos y las características de los mismo que “Teníamos más de 2.000 personas inscritas, había un Universo de alrededor de 2.500 y 2.600 personas. Nosotros, en base a este registro único de demanda habitacional que es del Instituto de la Vivienda hemos hecho la carga. La consulta más común que vamos a tener es porque alguien no está en el listado. Puede ser que porque no ya sea anotado, pero lo más común es que una pareja se anota como titular una de las personas y como cotitular la otra y después vuelven a hacer lo mismo, pero a la inversa. Como este Registro Único de Demanda Habitacional tiene un cruce de datos por DNI con el RENAPER, al querer cargar la segunda persona otra vez, dice que ya figura en uno de los listados cargados. Por eso nos aseguramos que es el grupo familiar el que tiene que estar cargado y no por individual las personas”.

Por otra parte, en relación a los cupos informados anteriormente, Caffece explicó que “hablamos de 96 casas. Siempre vamos a mayorarla, es decir que el cupo del 5% va a redundar en cinco casas”, dijo. Los cupos se distribuyen de la siguiente manera: el cupo de discapacidad que es el 5%; mujeres jefas de familia con hijos menores de 16 años un 3% tenemos; trabajadores municipales un 5%, Víctimas de violencia de género un 3%; Excombatientes de Malvinas tenemos un 5% (ese listado no estará publicado porque no hay personas inscriptas que sean excombatientes), jubilados y bomberos voluntarios.

En relación a las reservas de identidades Caffece explicó que el único caso donde se reserva la identidad de las personas es para el cupo de violencia de género. “Este listado, nosotros lo hicimos junto con el Juzgado de Paz. Fue un ida y vuelta, donde ellos corroboraron con las 2.000 personas con sus sistemas y nos lo devolvieron. Obviamente por un tema de cuidar a la gente, no vamos a dar nombre y apellido en el momento del sorteo. Ese listado va a ser el único que no va a estar publicado. Todos los demás están publicados”.

LA PROBLEMÁTICA DEL DEFICIT HABITACIONAL

Consultado sobre el déficit habitacional que tiene la ciudad, teniendo en cuenta la inscripción de 2000 personas frente a un sorteo de 96 viviendas, Tomasino contestó “Creo que es una situación transversal a todo el país, hay un déficit general en nuestro país de viviendas. Aspiramos y gestionamos permanentemente para que el estado nacional haga los aportes correspondientes para poder continuar con planes de vivienda. Sabemos que han sido relegados ese tipo de programas, pero nuestra gestión permanente, las cosas se consiguen gestionando, pidiendo, haciendo saber cuál es la realidad de cada distrito. En el caso nuestro, con esta con estos números, para nosotros es fundamental poder tenerlos al alcance para cada vez que vamos a gestionar más viviendas, se sepa cuál es la realidad”.

Agregó: “Conociendo la situación de la provincia, sobre todo, es una temática casi permanente en las distintas ciudades de la provincia esta cuestión. Sabemos también muy bien que, por los costos tan elevados que tenemos para la construcción de viviendas, necesariamente debemos recurrir al estado nacional o provincial para que haga los aportes. Sobre todo en un momento inflacionario como este, lo hemos hablado en las distintas oportunidades que hemos tenido, como hemos debido ir haciendo distintos convenios para ir actualizando los valores de los aportes que nos hacía el propio gobierno. Hoy en inflación es un tema central en el avance de cualquier obra que se quiera llevar adelante. En la construcción sabemos que todos los días sube el precio del cemento, del hierro, de los ladrillos y se hace difícil trabajar de esta forma. Por eso no dejamos ni un segundo de gestionar”.